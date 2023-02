Número de áreas de risco cai 21,7%, mas alerta persiste

O número de áreas de risco no Alto Tietê caiu 21,7%. Passou de 156 para 122. Esses locais são instáveis, principalmente depois das chuvas de janeiro e fevereiro.

O DS verificou com as Prefeituras da região no dia 12 de fevereiro e novamente nesta sexta-feira (17).

Suzano mantém os mesmos 45 locais monitorados. Neste momento, os bairros que recebem mais atenção depois das chuvas são Miguel Badra, Jardim Maitê, Jardim Monte Cristo e Sítio dos Moraes.

Na noite da última segunda-feira (13), sete moradias construídas em uma área de invasão no bairro Miguel Badra tiveram suas estruturas comprometidas após um deslizamento de terra, foram interditadas e estão sendo demolidas.

As famílias foram cadastradas pela Diretoria Municipal de Habitação para início do processo de aluguel social.

Em Itaquá, acrescentou-se uma área entre as analisadas, de 30 para 31.

A Prefeitura informou que mantém contato com os moradores desses locais.

Ferraz de Vasconcelos também permanece com os mesmos 26 locais monitorados.

Poá, apesar das chuvas dos últimos dias, está entre os municípios que conseguiram manter as áreas, com 19 zonas demarcadas, dentre elas com riscos suscetíveis a inundação, enchentes e deslizamentos.

Nesta semana, somente na última segunda-feira (13) foram registrados alguns pontos de alagamentos em Poá, como na Avenida Brasil, em frente à estação; Avenida Adhemar de Barros, beirando a linha férrea; trecho da rotatória da Rodovia SP-66, na Vila Lúcia; Avenida Getúlio Vargas; e Complexo Viário, no bairro Conjunto Alvorada.

Na última pesquisa, Mogi das Cruzes estava com 28 áreas de risco. Nesta semana, a Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que mantém o monitoramento contínuo somente da região do Oropó, com participação da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Não há, no momento, famílias abrigadas na escola municipal Professora Florisa Faustino Pinto.

Os moradores que estavam no local deixaram o abrigo há cerca de 10 dias, com a diminuição do volume da água na região.

Mogi encontra-se em situação de emergência (Decreto 21.572/2023) diante das chuvas desde 3 de fevereiro.

De acordo com o último balanço da Secretaria Municipal de Assistência Social, cerca de 1.500 pessoas foram atendidas pelas equipes da pasta em toda a cidade e receberam itens de primeira necessidade, como colchões, cobertores, kits de limpeza e cestas básicas. Os moradores continuam sendo acompanhados pela pasta.

Ainda nesta segunda-feira, um deslizamento na rua Francisco de Andrade também ocorreu. Além disso, duas residências foram interditadas pelas equipes da Defesa Civil de Suzano, sendo uma totalmente e outra parcialmente.

Entre as cidades da região, Guararema não tem nenhuma área de risco, mas nesta quarta-feira (15) uma forte chuva atingiu a cidade e algumas ocorrências foram registradas, sem vítimas.

Na cidade, houve queda de árvores na rodovia Mogi-Guararema (SP-66) e na avenida Profº Lucas Nogueira Garcez, no Centro da cidade, próximo a base local do Corpo de Bombeiros. A EDP foi acionada e também a Prefeitura, para a remoção dos galhos da pista.

Também houve pequenos deslizamentos de terra nas estradas municipais José Fonseca Freire, no bairro Capoeirinha, e Ivo de Senne, no bairro Itapeti, locais em que a administração municipal já realizou a remoção do material com máquinas adequadas para o serviço. Não foram registrados pontos de alagamento.

As equipes da Defesa Civil continuam em monitoramento constante das cidades, como parte das ações da Operação e Plano Verão que segue até março.

As outras administrações não retornaram o contato até o fechamento desta matéria.