OAB Suzano promove campanha de arrecadação de fraldas geriátricas

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio das comissões da Pessoa Idosa e de Cidadania, promove neste mês de maio uma campanha especial para a arrecadação de fraldas geriátricas. O material será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, voltado ao atendimento de pessoas idosas e acamadas que necessitam de suporte.



A ação tem sido trabalhada junto aos advogados e advogadas de Suzano, a fim de unir a categoria em prol da solidariedade. De acordo com a presidente da Comissão da Pessoa Idosa, Kelly Cristine Guilhen, a iniciativa visa atender à demanda observada durante os atendimentos. “A comissão acompanha dezenas de casos, sobretudo de famílias em situação de vulnerabilidade, e a dificuldade na aquisição das fraldas é uma pauta recorrente. Por isso buscamos articular parcerias que nos auxiliem na garantia desse item indispensável à dignidade das pessoas idosas e acamadas”, explicou.



O público poderá contribuir com a doação de pacotes de fraldas geriátricas nos tamanhos G, GG e XXG, que serão arrecadados na própria sede da subseção (rua Baruel, 715- Vila Costa). A atividade será intensificada ao longo deste mês, até o dia 31 de maio, com a expectativa de que haja uma entrega oficial dos donativos ao Fundo Social de Solidariedade no início do mês seguinte, quando a comissão também endossa a campanha “Junho Violeta”, em alusão ao combate e prevenção à violência contra a pessoa idosa.



Para o presidente da OAB Suzano, o advogado Fabrício Ciconi Tsutsui, a iniciativa reforça o engajamento da categoria em prol do mesmo objetivo, sendo uma campanha indispensável para a garantia de direitos e da dignidade dos beneficiados. “Ficamos muito felizes em desenvolver essa ação, juntamente com as comissões da Pessoa Idosa e de Cidadania, com apoio do Fundo Social. Esse trabalho vem fortalecido para fazer a diferença na rotina de quem mais precisa, sendo uma atividade que incentiva a solidariedade, para que isso se torne uma verdadeira corrente do bem”.



Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou a importância da campanha para o órgão municipal. “O Fundo Social de Suzano conquista cada dia mais parcerias em prol da solidariedade no município. Fico muito feliz e agradecida em contar com a OAB Suzano para a arrecadação de fraldas geriátricas, sendo um produto altamente demandado pelas famílias atendidas e que depende de doações como esta”.



ATENDIMENTO

A Comissão da Pessoa Idosa segue com atendimentos voltados à proteção dos direitos dos idosos em situação de vulnerabilidade e à orientação jurídica de seus familiares, com acolhimentos gratuitos em toda última sexta-feira do mês, mediante agendamento prévio pelo telefone (11) 4748-7473.