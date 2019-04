Obra na Marginal do Una avança e muda rotina de moradores

As obras na Marginal do Una, com previsão de entrega para dezembro, estão em fase de preparação do solo para em breve receber a infraestrutura da iluminação, e o inicio da execução das calçadas e muros de arrimo. O custo do empreendimento é de R$10.199.893,71.

Dentre as melhorias a serem oferecidas para a população, a recuperação da Avenida Governador Mário Covas, mais conhecida como Avenida Marginal do Rio Una, promete desafogar o trânsito pesado no centro do município. O prazo de entrega está estipulado para o final de dezembro.

As informações sobre o cronograma das obras da Marginal do Una foram fornecidas pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. "A conclusão da obra irá melhorar a fluidez do trânsito na malha central, proporcionando maior fluidez e segurança no trânsito para os cidadãos que trafegam pelo local", afirma a pasta.

De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, a extensão da via a ser requalificada é de 4,5 quilômetros e consiste na revitalização dos dois leitos carroçáveis, ou seja, toda a parte viária. Além disso, haverá um reforço no pavimento para aguentar o tráfego pesado local.

"Depois de concluída a obra, espera-se melhorias significativas na qualidade de vida da população, maior fluidez do trânsito e valorização da área de intervenção. No momento, a obra está na fase de preparação do solo para receber a infraestrutura da iluminação, e execução das calçadas e muros de arrimo", afirma a Prefeitura.

Até o inicio deste ano, a Marginal do Uma já recebeu a demolição total dos trechos que estavam interrompidos, limpezas no rio Una, troca do solo e brita em diversos trechos, além da limpeza em toda a extensão.

Obras atrapalham moradores

O andamento das obras está atrapalhando a rotina de alguns moradores que vivem próximos à Marginal do Una. Alguns deles afirmaram que o movimento intenso de tratores e maquinas têm afetado o sossego de muita gente, outros afirmam que rachaduras estão aparecendo em suas casas depois do início das obras.

A dona de casa Luzia Rocha da Silva reclama de rachaduras em sua residência. "A casa está rachando desde o início das obras. Quando a poeira sobe a gente não consegue nem respirar direito, o barulho também incomoda o sono de muita gente. Eu me sinto muito incomodada e gostaria que as autoridades melhorassem nossa situação", reclama.

A aposentada Creunida Márcia também afirma que rachaduras começaram a aparecer em sua casa. "As máquinas estão comprometendo a estrutura da minha casa. Conforme as maquinas passam pela rua, novas rachaduras aparecem e isso é assustador. Vou procurar o poder público para que eles resolvam esta situação", conta.

De acordo com a costureira Erica Lourenço, que vive no Jardim Lincoln há oito anos, a obra também atrapalha o comércio local. "As maquinas impedem que as pessoas entrem nos comércios.