Obra na piscina do Portelão está 90% concluída

A obra de revitalização na piscina do Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), o Portelão, está 90% concluída. Os trabalhos, que se iniciaram no final de dezembro, seguem para a fase de reforma das arquibancadas do ginásio. A expectativa é de que todo o serviço seja concluído até abril, a fim de garantir maior segurança aos alunos atendidos, sobretudo aos praticantes de natação e de hidroginástica.

A área da piscina do Portelão passou por uma série de intervenções, como pintura, conserto do telhado, troca de azulejos, manutenção na casa de bombas e revisão do encanamento e dos filtros. De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, a reforma avança agora para as arquibancadas. “Os serviços vão melhorar o atendimento dos alunos, principalmente a segurança. Os trabalhos devem ser concluídos até abril”.

A iniciativa ainda envolve a instalação de aquecedores e de novas telhas, assegurando total infraestrutura para a prática esportiva. Além do Portelão, Suzano também conta com piscinas no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e no Parque Municipal Max Feffer – a deste último local foi entregue à população em outubro do ano passado, com intervenções de impermeabilização, troca de pastilhas e azulejos, reformas elétricas e hidráulicas, melhorias nos vestiários, na estrutura metálica e na cobertura, pintura e correção da arquibancada e do piso.

Com os trabalhos sendo concluídos na piscina, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer se concentrará na pintura das arquibancadas do ginásio, que começa nesta semana. Além disso, a pasta também está fazendo o orçamento necessário para realizar melhorias nos vestiários.