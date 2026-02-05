Obras de prolongamento da avenida Roberto Simonsen chegam a 90% de conclusão

As obras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen chegaram a 90% de conclusão neste mês de fevereiro. Para conferir o avanço dos trabalhos, que deverão ser finalizados nas próximas semanas, o prefeito Pedro Ishi esteve na via para vistoriar a etapa que antecede a pavimentação, juntamente com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho.

Eles verificaram a aplicação da terceira camada de binder em um trecho de 500 metros. O serviço garante resistência estrutural ao pavimento por meio de uma camada asfáltica intermediária, que é essencial para proporcionar maior durabilidade e preparar a pista para receber o revestimento final, assegurando melhor aderência, conforto e segurança aos motoristas.

Assim que todo o restante da via contar com esta estrutura, especialmente na parte que passa por cima da vala de drenagem que corta a avenida, os dois sentidos deste prolongamento da pista, numa extensão de 1,3 quilômetro, receberão a última etapa dos serviços de pavimentação, que é justamente a aplicação de asfalto.

A etapa final do projeto ainda prevê a conclusão dos serviços que garantirão o calçamento às margens da pista e a ciclovia, que serão seguidos das ações relacionadas à zeladoria, iluminação e pintura do solo.

O ciclo atual de trabalho fecha um processo conduzido de maneira abrangente e cuidadoso pela prefeitura, que também incluiu a troca do solo do pavimento existente, procedimento que substitui camadas com baixa capacidade de suporte por materiais mais resistentes, para que se evite recalques e deformações futuras, preservando a qualidade do asfalto.

Também foi proporcionada a construção dos poços de visita (PVs) de aduelas, estruturas que integram o sistema de drenagem urbana, permitindo inspeção, manutenção das galerias pluviais e escoamento correto da água da chuva, reduzindo riscos de alagamentos.

O secretário afirmou a complexidade dos serviços que foram executados. “Essa obra exigiu atenção especial à parte estrutural porque implementamos um plano de trabalho que abrangeu reforço do solo, implantação correta da drenagem e camadas de pavimentação que garantem segurança e durabilidade da via. É esse cuidado técnico que fará diferença no uso diário da avenida”, declarou o titular da pasta.

Melhoria

O prolongamento da Roberto Simonsen aumentará as possibilidades de mobilidade urbana na região central, já que haverá uma nova via pavimentada entre a rua José de Almeida, no Jardim Márcia, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, contemplando os bairros Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, permitindo ainda conexões com a região do Jardim Casa Branca.

O objetivo é garantir um eixo alternativo de circulação, para aliviar o tráfego na região central da cidade, redistribuir o fluxo de veículos e tornar os deslocamentos mais rápidos e seguros. A expectativa é garantir impactos positivos tanto para quem utiliza o transporte individual quanto para os serviços de transporte coletivo e de logística urbana.

A abertura deste acesso também facilitará o deslocamento dos moradores que moram nos bairros do centro expandido com o Complexo Viário do Alto Tietê, que abrirá caminho para as alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), ligada também à avenida Brasil, que faz conexão com a Roberto Simonsen.

O vereador Leandrinho frisou que o prolongamento da avenida é estratégico para a mobilidade em Suzano. “A obra vai permitir que os munícipes cheguem mais cedo em casa e aproveitem mais tempo com a família, por conta da economia de tempo que será proporcionada. Essa será mais uma das entregas para a cidade, que começaram ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi”, disse o parlamentar.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o projeto encurtará as distâncias na cidade e oferecerá novas possibilidades de circulação na malha central. “A chegada do novo acesso proporcionado pelo prolongamento da Roberto Simonsen diminuirá o tráfego na rua General Francisco Glicério, na rua Benjamin Constant e especialmente na avenida Armando Salles de Oliveira. A extensão da via será fundamental para quem chega e sai da região do Casa Branca, se consolidando como mais uma grande conquista para nosso município e que irá melhorar a vida da população”, ressaltou o chefe do Executivo.