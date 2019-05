Obras de revitalização da avenida João Batista Fitipaldi são concluídas

As obras de revitalização realizadas pela Prefeitura de Suzano na avenida Vereador João Batista Fitipaldi foram concluídas nesta terça-feira (30). Toda a extensão, desde o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, no Parque Maria Helena, até a ponte sobre o rio Tietê, na Vila Maluf, passou por recapeamento e recebeu uma ciclovia.

Os trabalhos de recuperação viária tiveram início no dia 6 de abril, com a fresagem do pavimento antigo para recebimento do novo material. A empresa responsável foi a Renov Pavimentação e Construção Ltda., por meio de um contrato no valor de R$ 1.160.029,70. A expectativa é de que haja melhoria em todo o complexo viário que liga a região norte deSuzano à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), passando pelo centro da cidade.

Outra ação realizada na avenida Vereador João Batista Fitipaldi foi a construção de 1,6 quilômetro de ciclovia com pavimento asfáltico, no canteiro central, desde o ano passado. Os serviços, estimados em R$ 308,3 mil, foram executados pela empresa Obra Nobre Construtora Ltda. Nos últimos dias, foram finalizadas as ações de sinalização de trânsito pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

O investimento na infraestrutura foi aprovado por quem vive e trabalha naquela região e utiliza a via diariamente. “Moro em Suzano desde 1993 e nunca vi este tipo de trabalho por aqui. Com uma obra dessas a cidade fica mais bonita, melhor e mais segura, inclusive para os visitantes. Como taxista também acredito que melhora o nosso trabalho. A segurança é maior e temos menos prejuízo com a manutenção do veículo”, comemora Paulo Barbosa.

“Paralelamente a isso, estamos atuando ainda na Marginal do Una (avenida Governador Mario Covas Júnior), na Vila Figueira e Vila Urupês. Já a obra da estrada Portão do Honda, também está em andamento, entre o Jardim Revista e o Jardim Gardênia Azul, bem como a da avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta”, destaca o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa.

O investimento total da Prefeitura de Suzano nestas e em mais 11 vias é de R$ 10.199.893,71, oriundo de um financiamento obtido pelo município junto à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP).

Além das obras de infraestrutura viária e de implantação da ciclovia, a avenida Vereador João Batista Fitipaldi teve a iluminação pública substituída. O local conta desde o ano passado com lâmpadas de LED em toda a sua extensão, que melhoraram a visibilidade da via durante a noite.