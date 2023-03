Obras do novo Poupatempo avançam e passam por vistoria

Durante a vistoria, o chefe do Executivo suzanense acompanhou detalhes da execução das obras, que estão avançando e com prazo de conclusão mantido. Atualmente, o Poupatempo soma mais de 4,7 milhões de atendimentos à população ao longo dos nove anos de atuação no município, até então na área interna do Suzano Shopping.

Com a transferência do equipamento para a área externa, ainda com ligação ao shopping, os cidadãos ganham um ambiente de 1.050 metros quadrados, totalmente amplo e revitalizado para o pleno atendimento das demandas no Poupatempo, que é um programa facilitador para a população paulista desenvolvido para centralizar dezenas de serviços essenciais, tais como a emissão de documentos e outras ações promovidas pelo governo do Estado.

Além da construção da nova sede, ao lado também ocorre a implantação de uma praça destinada ao embarque e desembarque de passageiros, trazendo mais segurança e facilitando o acesso ao equipamento. O projeto arquitetônico prevê quatro vagas de estacionamento, uma área coberta para descanso dos passageiros e também sanitários e bebedouros. A expectativa é de que, após um estudo da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, o local receba novas linhas ou até mesmo seja um ponto adicional às existentes que passam pela avenida Armando Salles de Oliveira.

Para o prefeito, essa conquista é mais um importante passo para o desenvolvimento da cidade. “Fico contente em ver o resultado de mais essa parceria com o Suzano Shopping, que vai beneficiar todo nosso município com um serviço indispensável à população. Em nome do diretor-presidente da HBR Realty, administradora do centro comercial, Henrique Borenstein, agradeço a cooperação com Suzano”.

Os trabalhos de vistoria também foram acompanhados pela superintendente do shopping, Edilene Dimov, e pelos secretários Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação) e André Chiang (Meio Ambiente), além do gerente de operação, Alex Pavão, e do coordenador de Marketing, Filipe Medeiros.

