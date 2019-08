Obras na região da Igreja do Baruel devem ser concluídas até o final de setembro

As obras de revitalização da região da Igreja do Baruel, no distrito de Palmeiras, vão ser concluídas até o final de setembro. A informação foi confirmada pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano nesta segunda-feira (12), durante vistoria às intervenções, que seguem com a remoção da antiga estrutura da praça e com o trabalho de topografia.

Na manhã desta segunda-feira, retroescavadeiras e caminhões estavam realizando a retirada da antiga estrutura da praça que havia no local, bem como a topografia e preparação do solo. Os serviços sucederam as atividades de colocação de guias e sarjetas e da troca de parte do pavimento de paralelepípedos na praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi.

Outro ponto já cumprido no projeto foi a remoção de oito famílias instaladas irregularmente em uma Área de Preservação Permanente (APP) junto à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), que foram encaminhadas para conjuntos habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal.

De acordo com o assessor estratégico da Upae, André Chiang, a expectativa é que a próxima fase seja a de pavimentação, com a implantação dos bloquetes, e início do paisagismo e da troca de iluminação em frente à capela Nossa Senhora da Piedade. “Nossa previsão é de entregar o local até a Festa do Baruel, que ocorre no fim de setembro. Será um centro turístico e que vai ofertar mais qualidade de vida às pessoas que vivem no entorno”, explicou.

Os trabalhos, que são acompanhados pelas Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, estão sendo realizados em uma área de 4,2 mil m² e é conhecida como o local da fundação histórica de Suzano.

O layout dos arredores da praça, onde é realizada a Festa do Baruel, que em 2019 chega à sua 103ª edição, vem sendo tratado entre os organizadores dos festejos e a Secretaria Municipal de Cultura. Os diálogos têm como principal objetivo manter as tradições locais e auxiliar na transição para a nova configuração do espaço, que no futuro poderá contar também com um polo de gastronomia, inspirado no trabalho já realizado no município de Guararema.

Segundo o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, o trabalho realizado na Igreja do Baruel pode significar o ponto de mutação para centenas de famílias no município. “Ao valorizarmos de maneira pungente o turismo histórico em nossa cidade e em nossa região, abrimos novas oportunidades para pessoas de toda a região e de todo o Estado conhecerem nossa história. Este local merece ser conhecido por sua importância no povoamento durante a época colonial, além de sua tradicional festa que é uma das mais antigas de nossa região”, concluiu.