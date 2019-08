Oficina Corporal retoma atividades nesta semana em Suzano

O projeto Oficina Corporal retoma suas atividades nesta semana no Parque Municipal Max Feffer, já que estava em recesso desde o dia 15 de julho. São atividades físicas livres realizadas gratuitamente de segunda a sexta-feira, em diversos horários, no Pavilhão Zumbi dos Palmares (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Atualmente há quase dois mil inscritos, com uma média de 120 alunos atuantes por dia.

As inscrições estão abertas para novos alunos. Basta comparecer ao local das aulas com uma foto 3x4 e preencher a ficha de cadastro junto às responsáveis, que são as professoras Renata de Oliveira Silva e Tamires Lúcio. São aulas de zumba, gap, hiit, alongamento, abdominal, circuito funcional, caminhadas e pilates. O projeto Oficina Corporal visa incentivar a prática de exercícios e estimular uma vida mais saudável.

De acordo com a professora Renata, as aulas são abertas a todo público, sem obrigatoriedade de comparecer à grade completa de atividades. Contudo, é recomendado que a prática se repita pelo menos duas vezes por semana. “Queremos incentivar todas as pessoas às atividades esportivas e proporcionar mais saúde e qualidade de vida. É só chegar e se juntar ao grupo”, explica a orientadora.

A avaliação física também é feita no local mediante agendamento prévio com as professoras no período matutino. As aulas são voltadas às pessoas com mais de 16 anos de idade e ocorrem diariamente. Confira no quadro abaixo a programação completa das aulas.



Programação Oficina Corporal

Segunda-feira

16h30 – Caminhada (30 min)

17h – Treino Intervalado de Alta Intensidade – HIIT (30 min)

18h – Zumba (45 min)



Terça-Feira

7h – Mat Pilates (40 min)

7h45 – Alongamento (15 min)

8h – Caminhada (30 min)

8h30 – Zumba (45 min)

9h30 – Pilates de Solo (40 min)

10h15 – Alongamento (15 min)

10h30 – Avaliação Física (Agendar)

13h30 –Pilates de Solo (40 min)

14h15 – Alongamento (15 min)

17h20 – Ginástica Localizada (30 min)

18h – Zumba (45 min)



Quarta-feira

7h – Alongamento (30 min)

7h30 – Circuito Funcional (45 min)

8h15 – Caminhada (30 min)

9h30 – Ginástica Localizada (30 min)

10h – Alongamento (15 min)

16h30 – Caminhada (30 min)

17h – Circuito Funcional (45 min)

18h – Zumba (45 min)



Quinta-feira

7h – Abdominal (30 min)

7h30 – Treino Intervalado de Alta Intensidade – HIIT (30 min)

8h – Alongamento (15 min)

8h20 – Caminhada (30 min)

9h30 – Abdominal (30 min)

10h00 – Treino Intervalado de Alta Intensidade – HIIT (30 min)

13h30 – Hiit (30 min)

14h15 – Alongamento (15 min)

17h20 – Treino Intervalado de Alta Intensidade – HIIT (30 min)

18h – Zumba (45 min)



Sexta-feira

7h – Alongamento (30 min)

7h30 – Ginástica Localizada (30 min)

8h – Caminhada (30 min)

8h – Zumba (45 min)

9h30 – Circuito Funcional (45 min)

10h15 – Alongamento (15 min)

10h30 – Avaliação Física (agendar)

Fonte: Prefeitura de Suzano