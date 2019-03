Oficina no Saspe ensina a confeccionar bonecas de pano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) sediou nesta quarta-feira (27/03) a Oficina de Bonecas. Ao todo, 23 mulheres participaram da confecção comandada pela professora Mônica Costa, do Ateliê Mônica Costa, do município de Pedreira. O evento faz parte da programação oficial do Mês da Mulher da Prefeitura de Suzano.

Para a produção das bonecas, as participantes receberam um kit com todo o material, além dos aviamentos necessários. A voluntária social Shirley Rodrigues disse que ficou muito feliz com a oportunidade, já que há muito tempo a neta dela de cinco anos pede uma boneca negra e não consegue encontrar em lojas. “Grande parte da minha família é negra e agora vou conseguir atender a essa carência dela. Além disso, também pretendo fazer para dar de presente a crianças carentes no final do ano”, relata.

As ações do mês de março acontecem por meio de parceria entre a Prefeitura de Suzano, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e a Comissão da Mulher Advogada (CMA), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.

E dando sequência à agenda, no último dia de atividades, nesta quinta-feira (28/03), o Conselho de Segurança (Conseg) Boa Vista vai discutir o tema “Violência contra as mulheres e os equipamentos de Suzano”, com uma roda de conversa entre o grupo reflexivo Homens Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres e as Promotoras Legais Populares, às 19 horas, na sede da Comunidade Kolping do Jardim São José (rua Irlanda, 130).