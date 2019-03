Ônibus pega fogo na Avenida Antonio Marques Figueira e provoca tumulto e correria

Um ônibus intermunicipal, que faz a linha de Mogi das Cruzes, ficou destruído após pegar fogo nesta sexta-feira (1°) na Avenida Antônio Marques Figueira, em Suzano. Ninguém ficou ferido.

O incêndio foi alertado por uma pessoa, que aguardava no ponto. Ela teria dito ao motorista sobre uma chama embaixo do veículo. À reportagem, o motorista disse que desceu para verificar e, de repente, o fogo se alastrou. "Pedi para todos saírem e, em pouquíssimo tempo, as chamas ficaram ainda maiores", disse o motorista a repórter fotográfica do DS, Sabrina Silva,

O incêndio provocou tumulto e correria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram tão rápido que, em menos de 10 minutos, o ônibus estava completamente consumido pelo fogo. A Polícia Civil deve abrir inquérito para descobrir as causas do incidente.