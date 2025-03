Operação 'Cata-Treco' é reforçada em Suzano com dois novos caminhões

A Prefeitura de Suzano reforçará os serviços prestados pela operação “Cata-Treco” com a chegada de dois novos caminhões, sendo um Volkswagen Worker 17180 e um Volkswagen Constellation 15130, que já começam a circular nesta quinta-feira (20/03), conforme anunciado pelo prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Governo, Alex Santos.

Os veículos terão capacidade de armazenar até 14 toneladas de materiais inservíveis e atenderão toda a cidade, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e, aos sábados, das 9 horas ao meio-dia.

O cronograma de atividades, que ficará sob a responsabilidade do diretor da operação, Sérgio Mantelo, será executado para atender as demandas que já estão registradas pela Secretaria Municipal de Governo e as novas solicitações que surgirem por meio do WhatsApp (11) 94555-3867, canal destinado ao agendamento. O fortalecimento do serviço busca abranger mais ruas e bairros, para que os resultados sejam ainda mais expressivos ao longo do ano.

É importante ressaltar que os itens a serem descartados devem ser colocados na calçada, na frente de casa, durante o atendimento. Os caminhões utilizados para o serviço estarão devidamente identificados com o logo do projeto, assim como os funcionários. Podem ser entregues madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e utensílios que não possuem mais seu uso original, com exceção de resíduos de construção civil.

Entre 2021 e 2024, a iniciativa foi responsável pelo recolhimento de 5.646 toneladas de inservíveis, a partir de 14.988 atendimentos. A quantidade de materiais aumentou gradativamente nesses quatro anos. Foram assinaladas 980 toneladas no primeiro ano; 1.170 no segundo, aumento de 19,3%; 1.416 no terceiro, elevação de 21%; e 2.080 no quarto ano, com crescimento de 46,8%.

Nos últimos meses, a operação atendeu aos bairros Veraneio Juruá, Jardim São José, Jardim Santa Inês, Jardim São Bernardino, Jardim Graziela, Chácara Méa, Recreio Sertãozinho, Meu Sossego, Cidade Edson, Jardim Ana Rosa, Jardim Riviera, Jardim Altos de Suzano, Parque do Colégio, Jardim Suzano, Jardim Marcato, Jardim Modelo, Jardim Vitória, Jardim Realce, Parque Santa Rosa e Chácara Faggion, entre outros.

Além de promover um destino correto a materiais que não possuem mais seu uso original, a iniciativa garante que esses objetos não sejam descartados em vias públicas, terrenos e demais locais inapropriados, evitando o acúmulo de água parada e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, que se torna ainda mais recorrente no verão.

O secretário afirmou que o “Cata-Treco” ganhará mais efetividade com a chegada dos novos veículos. “Buscaremos potencializar os atendimentos já prestados à população, retirando ainda mais inservíveis das ruas. Sabemos da importância do serviço para os munícipes e, por isso, promovemos a chegada dos novos caminhões. Nesta quinta-feira, iniciamos um novo ciclo de atividades, que tanto bem tem feito à nossa cidade”, declarou Santos.

O prefeito frisou que a operação alcançará ainda mais localidades com o reforço do serviço. “Estaremos nos quatro cantos da cidade, atendendo as demandas dos munícipes ao promover o recolhimento dos materiais inservíveis, beneficiando também o meio ambiente. O ‘Cata-Treco’ é um instrumento importante para evitar que os materiais sejam descartados de maneira inadequada, por isso, celebramos esse avanço e seguiremos ainda mais próximos dos moradores com os nossos serviços”, declarou Pedro Ishi.

O “Cata-Treco” integra o conjunto de atividades relacionadas à gestão de resíduos sólidos na cidade, para garantir descarte adequado e destinação correta dos materiais. A operação se soma aos ecopontos que já são disponibilizados à população no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e no Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.