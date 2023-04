Operação tapa buracos atende mais de 90 ruas em março

No Jardim Varan, a operação chegou às ruas Hilda Maria Jerônimo Rossi e Evandro dos Santos, além da avenida Manoel Virgínio de Jesus. As intervenções na Vila Urupês passaram pelas ruas Martha, Madame Pommery e Jeca Tatu. No Jardim Quaresmeira, as melhorias foram efetuadas nas ruas Oswaldo Fillinger, Antônio Cirino, Adriano da Costa, João Vaz e Orlando Morassi. A ação no Jardim Ikeda incluiu as ruas Violeta, Lírio da Paz, Vitória Régia e Bromélia. Já no bairro Cidade Miguel Badra foram promovidas melhorias na avenida Miguel Badra e nas ruas Valdomiro Pereira de Lima, Renato Albino Della Lata, Expedito Duranda Nogueira e Benedito Salomé de Anunciação.

A operação “Tapa-Buraco” também marcou presença em vias de grande circulação de veículos como a avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta; a estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa; a avenida Jorge Bey Maluf, na Vila Theodoro; a rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66), na região central; a estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa; a avenida Vereador João Batista Fittipaldi, na Vila Maluf; a avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Suzano; e em vários trechos da avenida Roberto Simonsen, nos bairros Jardim Imperador, Cruzeiro do Sul e Jardim dos Ipês.

Na comparação com os meses de janeiro e fevereiro, os números registraram aumento de 43,7% e 37,3%, respectivamente, do número de ruas e avenidas que receberam as melhorias e ampliação na quantidade de bairros contemplados. No primeiro mês do ano, o serviço chegou a 64 vias de 35 bairros, recebendo ao todo 182,01 mil m² de massa asfáltica. No mês seguinte, as intervenções foram realizadas em 67 ruas, localizadas em 38 bairros, acumulando 277,12 mil m² de massa asfáltica.

Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, ressaltou que o “Tapa-Buraco” tem o objetivo de manter as boas condições de tráfego nas ruas. “Estamos atentos aos pontos que precisam dessas intervenções. Esse serviço é fundamental para garantir a fluidez do trânsito, evitar danos nos veículos e aumentar a segurança para os motoristas. Já efetuamos as melhorias em muitos locais e continuaremos nas ruas para atender a nossa população”, destacou Galo.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana executou a operação “Tapa-Buraco” em 92 ruas durante o mês de março. Ao todo foram 44 bairros contemplados, que receberam a aplicação de 323,96 mil metros quadrados (m²) de massa asfáltica. Jardim Varan, Vila Urupês, Jardim Quaresmeira, Jardim Ikeda e Cidade Miguel Badra foram os locais onde houve maior número de serviços.