Opereta fará Carnaval de rua em Poá

Depois de dois anos suspensa por conta da pandemia, o CarnaOpereta está de volta às ruas. Neste domingo, 19, a partir das 15 horas, a festa começa na Praça Afonso Carlos Fernandes, em frente ao espaço cultural, na Vila Sopreter, em Poá. A classificação indicativa é livre e a participação é gratuita.

Uma das presenças confirmadas no carnaval da Opereta é o Bloco do Baralho com o grupo Jabuticaqui, de Mogi das Cruzes. O bloco, que tradicionalmente desfila no sábado de carnaval em Mogi, virá no domingo, especialmente neste ano para participar das atividades.

“O Baralho”, é uma brincadeira típica do Maranhão, onde os negros saíam salpicados de polvilho, trazendo muita alegria para o povo. O Jabuticaqui, que estuda as influências maranhenses da cultura popular trouxe esta folia para o Alto Tietê e convida a todos a participarem do desfile nas ruas do bairro.

Além disso, a festa também terá praça de alimentação e uma feirinha com a venda de produtos artesanais, como forma de valorizar os produtores de arte da cidade e região.

Já estão confirmadas as bancas da artesã Rita Rodrigues, que trará seus produtos e acessórios feitos com crochê, inclusive com peças para vestir no carnaval, como as famosas pochetes, que voltaram à moda em tempos de carnaval de rua.

Também haverá a banca da Simone Macedo, com a venda de bolos de pote, além da barraca de bebidas.

Outras bancas ainda estão para serem confirmadas ao longo desta semana.