Orçamento de Suzano previsto para o próximo ano pode chegar a R$ 789 milhões

A Secretaria de Planejamento e Finanças divulgou ontem, em audiência pública, as projeções da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018. Suzano prevê um orçamento de até R$ 789 milhões, o que representa um aumento de 9% em comparação aos R$ 713 milhões deixados pela gestão anterior, para este ano. Apesar disso, ao considerar uma margem de remanejamento, contingências e inadimplências o valor assegurado pela atual administração ficaria em torno de R$ 721 milhões para ano que vem. A LOA seguirá para a Câmara e deve ser aprovada até o fim de dezembro.

O secretário Itamar Corrêa Viana destacou o orçamento das secretarias de Segurança, Saúde, Planejamento Urbano e Educação. "Tem um crescimento interessante na Segurança Cidadã, passou de R$ 10 milhões para R$ 15 milhões. Isso demonstra na prática o compromisso com a segurança. Depois da zeladoria, a saúde é um item que anda ao lado. A verba indica isso", frisou.

"Ainda há itens fixos que têm que cumprir meta estabelecida e, se aumentam, dificultam ações. Por exemplo, a educação recebe no mínimo 25% do orçamento, se cresce 2% e isso representa repasse de R$ 2 milhões, já é maior que muitas secretarias. São pesos diferentes". O orçamento destinado à Educação chega a R$ 197 milhões.

A receita é composta por fontes essenciais como o repasse do ICMS, do IPTU e IPVA. O valor é complementado por emendas e participações privadas, como nas obras de revitalização da Avenida Governador Mario Covas, a Marginal do Una, que receberá um contrato de R$ 12 milhões do Estado para ser executada. Os valores apresentados na LOA também contemplam os custeios de projetos com execução prevista para 2018, como a criação de ciclovias, manutenção da iluminação pública e retomada de creches.