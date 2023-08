Padarias de Suzano têm alta procura por caldos e sopas em época de frio

No período de baixas temperaturas, caldos e sopas são comuns em residências e muito procurados fora de casa. Visando isso, padarias de Suzano e região estão comercializando caldos e sopas.

O DS foi até duas padarias de Suzano e uma de Poá para entender quais são as ofertas e como é o funcionamento dessa venda de caldos.

Na Padaria Santa Helena, no centro de Suzano, os caldos ficam disponíveis a partir das 17 horas, com opções como caldo de mandioquinha, caldo verde e creme de espinafre. Porém, os sabores variam a cada dia.

“Além disso temos dois caldos que ficam no balcão para quem quiser levar para casa”, explica a responsável pelo Departamento de Marketing, Pamela Marques.

Pamela explica que o valor cobrado é de R$ 28,90 para consumo no salão, acompanhando pão à vontade. Em alguns dias, os caldos são vendidos no horário do almoço. “Quando está muito frio, soltamos um sabor de caldo junto com o buffet de almoço, mas não é sempre”.

A Padaria KiPaladar, localizada na rua Major Pinheiro Fróes, trabalha com seis tipos de caldos e os comercializa entre as 17h30 às 22 horas.

“É gostoso trabalhar no frio, as pessoas gostam de caldo, se sentem mais à vontade. Temos caldos variados entre caldo verde, mandioquinha, carne seca, sopa, fazemos bobó, abóbora e assim por diante”, conta o gerente João Reis. O valor, segundo o responsável, varia de R$ 19,00 a R$ 23,00. Além de comercializar o caldo pronto para as pessoas que vão à padaria, o estabelecimento também vende os caldos congelados para que o cliente possa fazer em casa.

Em Poá a Padaria Chips tem um cardápio de caldos e sopas por dia. Os pratos são servidos de segunda-feira a sábado entre as 16 e 21 horas. Entre as opções estão: caldo de mandioquinha com carne seca, caldo verde, caldo de carne maluca, caldo de camarão, sopa de legumes e canja.

“Todo ano a gente faz temporada de caldos, que começa junto com o inverno, no fim de abril e vai até setembro, mais ou menos”, diz a responsável Roberta Osti. O estabelecimento cobra R$ 48,00 por quilo de caldo.