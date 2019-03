Para superar tragédia no Raul Brasil, alunos criam grupos de apoio no WhatsApp

A Escola Raul Brasil reabriu suas portas para os alunos realizarem atividades recreativas. Eles participaram de dinâmicas, exibição de filmes e apresentações musicais. Muitos estudantes se emocionaram ao retornar ao local pela primeira vez após o atentado. Para superar a dor, alunos contam que criaram grupos de apoio no WhatsApp para desabafar sobre o caso.

Apenas no período da manhã, pelo menos 266 alunos compareceram na escola. As atividades já vinham sendo preparadas desde a semana passada. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, cerca de 50 professores e funcionários estiveram na escola aperfeiçoando as atividades e os materiais que já estão sendo preparados para os alunos.

A aluna Giovanna Alencar Alves, que estava na escola durante o atentado, diz que retornar à escola não foi nada fácil. Ela explica que os alunos criaram grupos no WhatsApp para conversar e discutir maneiras de superar este trauma. "Na hora que o atirador entrou eu estava na secretaria, me apavorei e me escondi no banheiro. A dor é muito forte, por isso nós criamos o grupo no WhatsApp, para conversar e desabafar sobre nossos problemas", conta.

O estudante Rafael Pedro, de 15 anos, conta que durante a acolhida os alunos que estavam abalados participaram de rodas de conversas e receberam o apoio dos professores. "Depois do intervalo assistimos a uma apresentação de música na quadra. Foi muito emocionante. Estamos abatidos, não vamos conseguir esquecer o que aconteceu, mas temos que continuar nossas vidas", afirma.

Para Samanta Oliveira, de 17 anos, atividades como esta são fundamentais para que os alunos superem o trauma. "Estamos muito inseguros. Retornar foi difícil. Qualquer barulho que escutamos já nos assusta. Estas atividades ajudam a confortar nosso coração, mas a dor ainda é muito grande", lamenta.

Psicólogos continuam na escola para atendimentos individuais e coletivos. Os acolhimentos de saúde mental serão oferecidos em todas as Unidades Básicas de Saúde e nos 4 CAPS. Está em tramitação convênio da Secretaria Estadual de Educação - SEE e a Secretaria Municipal de Saúde de Suzano para reforçar o atendimento psicossocial.