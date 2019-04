Parceria garante Biblioteca Comunitária e ampliação de programa de educação ambiental

O prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou nesta quarta-feira (24) dois acordos de cooperação com o Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos fundada e mantida pela empresa Suzano. A parceria marca o início da ampliação do programa de educação ambiental “Meu Ambiente” e da implantação da “Biblioteca Comunitária”, que começará a funcionar em 2020. O primeiro é investimento da empresa Suzano e o segundo será implantado com recursos do Ecofuturo.

Na oportunidade estiveram presentes o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a coordenadora de projetos da pasta, Rafaela Caruline Rodrigues, o diretor superintendente do Ecofuturo, Paulo Groke, e a analista de projetos do instituto, Michele Martins.

Com o acordo, a expansão do programa “Meu Ambiente” prevê a inclusão de mais 200 alunos do município, ampliando para 400 o número de estudantes da cidade atendidos neste ano. A iniciativa proporciona a educadores e crianças encontros e vivências no Parque das Neblinas, reserva ambiental gerida pelo Ecofuturo.

O objetivo é promover o contato com áreas naturais e estimular que a educação ambiental seja trabalhada de forma interdisciplinar em sala de aula. As visitas com alunos e professores já começam este mês e seguem até novembro. A Prefeitura de Suzano é responsável pelo transporte dos participantes até a reserva e por oferecer lanches e frutas durante as atividades.

“O Parque das Neblinas é uma área que recebeu ações alinhadas a estratégias de restauração e conservação realizadas pelo Ecofuturo. Dar este exemplo para os nossos alunos de que podemos cuidar e recuperar um espaço como aquele é essencial para a educação ambiental e uma grande chave para a ecologia”, afirmou Bassini.

Ficou acordado ainda que a "Biblioteca Comunitária" será implantada na Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, localizada no Jardim São José. Atualmente, a unidade atende cerca de 500 alunos da educação infantil e do ensino fundamental I. O novo espaço não só atenderá estudantes e educadores como também será aberto à população.

O acervo da nova biblioteca contará com mil livros, sendo 70% selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), parceira técnica do projeto, e 30% voltados a demandas da comunidade. No início da implantação, é feita uma mobilização com os moradores da região para apresentar a iniciativa e escolher representantes que acompanharão mais de perto todas as etapas. Outra fase é a formação de cerca de 30 educadores e moradores do entorno em cursos de formação de auxiliar de biblioteca e promotor de leitura e em uma oficina de educação ambiental.

Em contrapartida, a Prefeitura de Suzano será responsável por ceder espaço na escolaque abrigará a “Biblioteca Comunitária” e dispor de dois funcionários para atuarem no local. De acordo com Bassini, o local será construído e entregue para o funcionamento no início de 2020. A parceria prevê ainda uma oficina sobre gestão e sustentabilidade a funcionários do Poder Público, com o objetivo de orientá-los sobre orçamento municipal e outros recursos federais e estaduais que podem ser destinados ao financiamento e à manutenção de bibliotecas.

“O Ecofuturo atua para a formação de leitores de mundo e, para isso, é fundamental garantir o acesso aos livros, como porta de entrada para o conhecimento, e a promoção de leitura. Acreditamos também na vocação educadora dos ambientes naturais e na importância de estimular a conexão das pessoas com a natureza”, afirmou Paulo Groke.

Para o prefeito, esta é uma parceria que deve crescer ainda mais. “É com muita satisfação que recebemos esses projetos em Suzano. O retorno que temos dos trabalhos do Instituto Ecofuturo é formidável. Iniciativas que levam o conhecimento não só para as crianças, mas também alcançam a comunidade e que vão fazer a diferença no desenvolvimento e no futuro dos nossos alunos”, destacou Ashiuchi.