Parceria leva educação de trânsito para 1,7 mil alunos da rede municipal em Suzano

O Complexo Educacional Mirambava recebe desde segunda-feira (13) atividades com alunos da rede municipal de ensino sobre educação de trânsito. O projeto “Na Pista Certa” é promovido a partir de uma parceria entre a Secretaria de Educação de Suzano e a Fundación Mapfre e atenderá mais de 1,7 mil crianças durante a campanha de conscientização “Maio Amarelo”.

A ação tem duração de aproximadamente 30 minutos com cada grupo de 30 alunos. Eles participam de uma peça teatral voltada a noções de segurança no trânsito para motoristas e pedestres. Na sequência, percorrem um trajeto que simula um centro urbano, com ruas de mão dupla, semáforos, túneis e intersecções.

Participam mais de 1,7 mil alunos de sete unidades. No primeiro dia, foram atendidas as crianças das Escolas Municipais Professor Oscar Almeida Redondo (Vila Urupês), Amália Maria de Jesus (Jardim Revista), Abrão Salomão Rodrigues (Tabamarajoara) e Lídia Lima da Silva (Jardim Planalto). O foco dos organizadores está na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Além do trabalho com as crianças, os coordenadores pedagógicos também passarão por um curso de formação para tratar de maneira pedagógica as noções de educação no trânsito.

Para a coordenadora do projeto “Na Pista Certa”, Graziele Matsunaga, a utilização do Complexo Educacional Mirambava pelo segundo ano consecutivo tem se mostrado uma experiência positiva. “A adesão das escolas foi muito boa e a estrutura do local está funcionando bem. Acredito que, se seguir assim ao longo da semana, teremos um resultado de sucesso”, disse.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, elogiou a parceria com a Fundación Mapfre. “O trabalho de base é importante na consolidação de valores e na construção do intelecto infantil. Por isso, a educação nos primeiros anos deve ser feita de maneira diligente pelos agentes de ensino”, afirmou.