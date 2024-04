Paróquia de Suzano realiza 2ª Festa Pet em maio

A Paróquia São Francisco de Assis realizará, em maio, a 2ª edição da Festa Pet. Intitulada "PetBenção", o evento será realizado nos dias 18 e 19 de maio (sábado e domingo) em horários diferentes: no primeiro dia, a festa ocorre das 16 horas às 21h30. No dia seguinte, o evento acontecerá das 9 às 21 horas.

A programação contará com apresentação de músicas regionais, praça de alimentação, bingo e desfile pet. Também será realizada uma missa com benção aos cãezinhos. Além disso, haverá atendimento veterinário gratuito no local, inscrição para castração e emissão do registro geral animal.

O público também terá à sua disposição: exames de vista, auriculoterapia, um stand com oportunidades do projeto "Suzano Mais Emprego" e orientações da equipe da OAB e do Procon. O evento ocorrerá nas dependências da igreja, que fica na Rua Crispin Adelino Cardoso, 222, no Recanto Feliz, no Distrito de Palmeiras. De acordo com a organização, todos as atrações são gratuitas, exceto comidas e bebidas.