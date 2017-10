Paróquias celebram 300 anos da aparição de Nossa Senhora

As paróquias de Suzano realizam oito missas para celebrar os 300 anos da aparição de Nossa Senhora. A data é comemorada nesta quinta-feira (12). A maior parte das celebrações acontecem na Paróquia São Sebastião, a Igreja Matriz, com horários às 8, 10 horas e às 19h30. Além disso terá uma missa, seguida de procissão às 16 horas. Mais tarde, às 18 horas, será rezado o terço com as crianças, onde será feita a entrega de doces para celebrar o Dia das Crianças.

O pároco da Matriz, Claudio Taciano, conta que esta data é muito importante para os fiéis. "A devoção passa de geração para geração e é algo característico do país. É muito difícil você ir à casa de alguém e não ver uma foto da uma pessoa em Aparecida. Se tornou algo característico do brasileiro", conta.

O padre ressalta que com as crises que o país vem sofrendo, as pessoas tendem a se aproximar mais de uma religião. Sobre a imagem da santa, ele afirma que a devoção à ela não é pautada no fanatismo. "É uma devoção que inclui e não exclui. Muitas pessoas que não são católicas 'abraçam' a imagem da santa", conta.

Hoje também é celebrado os 300 anos em que a santa "aparecia" para os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves durante uma pescaria. Décadas depois, em 1930 ela se tornou símbolo nacional e ganhou o titulo de padroeira do País pelo Papa Pio XI. "A maturidade da devoção. É isso o que representa esses 300 anos. É uma história de respeito e amor" finaliza Pe. Claudio.

Região

Em todas as cidades da região serão celebradas missas em homenagem à santa. O bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini fará celebração, às 10 horas, em Itaquaquecetuba. A missa terá a presença de fiéis de todas as paróquias da cidade e acontece no Ginásio Municipal de Esportes Sumyoshi Nakarada, localizado na Rua Santa Rita de Cássia, 151, na Vila Japão.

Em Mogi das Cruzes, a Paróquia Matriz de Sant'anna terá procissão e missa às 17 horas. Em Poá serão celebradas duas missas e procissões. Às 16 horas, a celebração será Paróquia Nossa Senhora Aparecida e, às 17 horas, a missa acontece na Paróquia São José.