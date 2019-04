Paróquias do Alto Tietê realizam atividades da Semana Santa

A partir da próxima quinta-feira, dia 18 de abril, as paróquias da região iniciam as celebrações do Tríduo Pascal que fazem parte da Semana Santa. A data ressalta a Paixão, morte e Ressurreição de Jesus Cristo. O bispo dom Pedro Luiz Stringhini vai iniciar as celebrações na Catedral de Sant'Ana, em Mogi das Cruzes.

As atividades começam com a missa do 'Lava-pés', às 19h30, presidida pelo bispo diocesano, que recordará a última ceia de Cristo com os apóstolos antes da crucificação. Segundo a Diocese a instituição da Eucaristia e do Sacramento da Ordem é presente na ação do serviço (o lavar os pés é um símbolo de estar a serviço).

Em Suzano, a Paróquia São Sebastião oferecerá missas, celebrações e procissões. Na quinta-feira,18, será realizada a missa às 18h e 19h30. No dia seguinte, na Sexta-Feira Santa, a programação começa com uma celebração penitencial, às 9h.

No sábado, dia 20, a partir das 19h30 acontece a vigília pascal. Por fim, no domingo de Páscoa, as missas na Paróquia São Sebastião serão celebradas dentro da igreja às 7h, 10h, 18h e 19h30.

Em Mogi das Cruzes, na manhã de quinta-feira (18) às 9h, na Catedral Sant'Ana, acontece a celebração da Missa do Crisma (Missa dos Santos Óleos) e Renovação das Promessas Sacerdotais.

Durante a Missa Crismal, há a consagração do óleo do Crisma e a benção dos óleos dos Catecúmenos (utilizados no Batismo) e dos Enfermos, que serão utilizados durante o ano nas paróquias na ministração dos sacramentos. E os presbíteros renovam as promessas sacerdotais, os votos perante a Igreja e o compromisso com Deus e a sociedade.

No dia 19, Sexta-Feira da Paixão, os católicos tiram um dia de jejum e abstinência, esta é a única data do ano em que não há missas na Igreja Católica. A Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Cruz, acontecerá às 15h, na Catedral Diocesana Sant'Ana, também com Dom Pedro Luiz Stringhini.

No Sábado Santo (20) a Missa da Vigília Pascal presidida pelo bispo de Mogi começa às 20h, na Catedral Sant'Ana. Segundo a Diocese esta é a celebração mais importante do calendário litúrgico da Igreja Católica, quando a Igreja se coloca em vigília à espera da vitória de Jesus sobre a morte.