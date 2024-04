Parque do Mirante receberá feira e encontro de carros antigos no fim de semana

O Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, localizado no bairro do Sesc, recebe neste fim de semana mais uma edição da “Feira do Mirante” e o 20º Encontro de Fuscas e Carros Antigos de Suzano. O primeiro evento ocorre no sábado (06/04) e o outro no domingo (07/04). Para ambos a entrada é livre.

No sábado, a feira trará uma grande variedade de atrações gastronômicas e de artesanato ao Parque do Mirante. A atividade, que é realizada desde o início de março, é organizada pelo Setor de Feiras do Departamento de Fiscalização de Posturas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo.

Nesta edição, o evento terá 39 barracas com 21 opções relacionadas à gastronomia e 18 dedicadas ao artesanato. Poderão ser encontrados os famosos pastéis de feira com caldo de cana, algodão doce, geladinho, sorvetes, torresmos, lanches, baião de dois, espetinhos, salgados, doces árabes, açaí e churros, além da culinária japonesa.

Já no domingo, o Parque do Mirante recebe o 20º Encontro de Fuscas e Carros Antigos de Suzano. O evento acontece das 9 às 14 horas e terá entrada gratuita para visitantes. Além disso, expositores podem exibir seus veículos mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados pelo “Clube Fusca Magrão”, responsável pelo evento, ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento começou a ser realizado em 1996 pelo cidadão suzanense Ronaldo Pedro Vilela, conhecido como "Magrão", com o Fusca Clube Ferdinand Porsche, e tem o intuito de reunir apaixonados pelo carro “mais querido do mundo”. Em 2012, com o falecimento de Magrão, o clube passou a se chamar “Fusca Clube Magrão”, em homenagem ao seu idealizador. Para o evento deste domingo, a estimativa do clube é de que 8 mil pessoas e 800 veículos passem pela exposição, vindos de todas partes do Brasil, podendo angariar mais de uma tonelada de alimentos.

O secretário de Governo, Alex Santos, convidou a população a visitar a feira, as atrações e aproveitar a exposição de carros. “O Parque do Mirante é um grande cartão-postal da nossa cidade desde sua inauguração. Há muito para aproveitar naquele local e esses dois eventos valorizam ainda mais o espaço, inaugurado no final do ano passado para promover diversão a todos”, destacou o chefe da pasta.