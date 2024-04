Parque do Mirante terá atividades recreativas e feira neste fim de semana

O Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, no bairro do Sesc, contará com atividades recreativas e mais uma edição da “Feira do Mirante” neste fim de semana. Serão ofertadas modalidades esportivas tanto no sábado (27/04) quanto no domingo (28/04), das 8 às 17 horas. Já a feira gastronômica e de artesanato, que já está virando uma tradição na cidade, acontece no mesmo dia e horário de sempre, no sábado, das 14 às 20 horas.

A primeira atração a chegar no parque marca a abertura do “Programa Circuito Suzano de Esportes de Lazer”, que tem o objetivo de incentivar crianças, adolescentes, adultos e idosos à prática esportiva, propiciando aos participantes um momento de integração social. O evento, conduzido pela Associação Cultural Quântica Laboratório de Arte Contemporânea, é o primeiro de uma série de eventos que serão ofertados nos bairros, com o objetivo de levar alegria e descontração para moradores dos quatro cantos da cidade.

As atividades deste fim de semana incluem a prática de ciclismo, futebol, vôlei de areia e beach tennis, tudo de forma reduzida, além de brincadeiras com as crianças na cama elástica, na piscina de bolinha, no escorregador inflável e no carrinho de algodão doce. Ainda haverá oficina de pintura de rosto e dança do estilo “zumba”, para animar o ambiente.

Já a “Feira do Mirante” disponibilizará para o público presente 39 barracas, com 21 opções relacionadas à gastronomia e 18 dedicadas ao artesanato. Poderão ser encontrados pastéis, caldo de cana, algodão doce, geladinho, sorvete, torresmo, lanches, baião de dois, espetinhos, salgados, doces árabes, açaí, churros e culinária japonesa. Entre as bebidas alcóolicas haverá opções de chopp, vinho e caipirinha.

A atividade é organizada pelo Setor de Feiras do Departamento de Fiscalização de Posturas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo. Para garantir a melhor estrutura possível aos visitantes, a prefeitura tem mobilizado diversas pastas e repartições. Estão envolvidos o Gabinete Principal e as Secretarias Municipais do Meio Ambiente, de Administração e de Manutenção e Serviços Urbanos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o projeto que está trazendo mais oferta de esportes para a população e a consolidação do Parque do Mirante como uma referência para o entretenimento dos suzanenses. “Esse circuito novo na cidade é uma grande oportunidade para as famílias se confraternizarem, praticando esportes e garantindo a recreação de seus filhos. Tudo isso neste cenário incrível e com uma feira de artesanato que também oferece belos produtos de artesanato e muita gastronomia. É uma grande opção de lazer para todos neste final de semana”, ressaltou o chefe do Executivo.