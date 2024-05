Parque Max Feffer recebe '3ª Festa do Divino Espírito Santo'

O Parque Municipal Max Feffer recebe entre os dias 24 e 26 de maio a “3ª Festa do Divino Espírito Santo”, realizada pela Paróquia Divino Espírito Santo com apoio da Prefeitura de Suzano. O evento, caracterizado pela forte presença da fé, contará com shows ao vivo, brincadeiras para as crianças, praça de alimentação, exposição de artigos religiosos e uma série de atividades.

Serão três dias de evento: na sexta-feira (24/05), as comemorações acontecem das 18 às 23 horas, no sábado (25/05), as festividades começam mais cedo, a partir do meio-dia, prosseguindo até 23 horas. Por fim, no domingo (26/05), último dia de evento, o público poderá participar da festa das 9 às 23 horas, com a Missa Campal programada para as 10 horas. A iniciativa contará ainda com as participações das paróquias Sagrado Coração de Jesus, Santa Suzana, São Judas Tadeu e Santa Helena. A programação completa será disponibilizada pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Paróquia Divino Espírito Santo nos próximos dias.

O evento será antecedido pela Novena do Divino Espírito Santo, entre 10 e 18 de maio (sexta-feira a sábado), sempre às 19h30, na Igreja Matriz Divino Espírito Santo (alameda Armando Alcântara, 555 – Jardim Imperador). Com o tema “Fazei de nós um só corpo e um só espírito”, a prática religiosa promete reunir fiéis da Igreja Católica em um conjunto de orações por nove dias.

A procissão está marcada para o dia 19 de maio, a partir das 8h30, saindo da Comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição (rua da Ametista, 573 - Jardim Monte Cristo) até a Paróquia São Sebastião (Praça João Pessoa – Centro). A Missa de Pentecostes ocorre às 10 horas.

O colaborador da paróquia, Antonio Carlos Machado, o Tio Toninho, afirmou que a novena e a festa podem ser aproveitadas por qualquer pessoa. “Será um momento de muita fé e reflexão. Após a novena, vamos realizar uma grande festa, não só para a paróquia e suas comunidades, mas para toda a cidade de Suzano e para os municípios vizinhos participarem também”, declarou.

Além dele, também organizam os dois eventos o casal “Festeiro”, Wanderley da Silva e Aparecida Massarin da Silva; e o casal “Capitão de Mastro”, Dionísio Antonio Martins e Benedita Célia Martins.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi convidou a população para participar de ambas as atividades. “É um evento não só para a comunidade católica, mas para todos que têm fé. Tenho certeza de que as orações e a procissão serão emocionantes. A festa encerrará com chave de ouro esse grande momento espiritual em nossa cidade”, afirmou Ashiuchi.