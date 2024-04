Parque Max Feffer recebe 'Festcão' e adoção responsável neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (28/04) a 2ª edição do “Festcão”, evento realizado pela TV Diário e com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano. O parque também sediará mais um evento de adoção responsável de cães e gatos do projeto “Baby, me Leva!”, viabilizado por meio do Setor de Bem-Estar Animal da pasta.

O “Festcão”, que irá ocorrer dentro da programação da “ExpoSuzano 2024”, em celebração aos 75 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, ocorrido em 2 de abril, começa a partir das 10 horas com as inscrição para o “Cãocurso”. Os interessados em inscrever os pets devem apresentar documento pessoal de identidade com foto. Logo depois, às 10h15, ocorre o “Show de Agility”, em que os animais podem exibir suas habilidades desviando de vários obstáculos; em seguida, às 10h45, os cachorros do Canil da Guarda Municipal de Suzano (GCM) se apresentam e, às 11h25, ocorrerá a interação entre o público e seus pets. Por fim, o “Cãocurso” vai avaliar os animais com base nas categorias Fashion, Similaridade e Pelagem, além da Aleatória, que levará em consideração altura e inteligência do animal. A atividade contará com votação do público e premiação. Durante a ação, os cachorros irão desfilar e poderão apresentar suas habilidades ao público.

Ainda no domingo, em paralelo ao “Festcão”, ocorre o sexto evento de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”, das 10 às 17 horas, com cerca de 50 animais disponíveis às famílias. Para levar o pet para casa, os candidatos responderão a um questionário realizado por Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades e protetores parceiros com o objetivo de garantir o bem-estar dos cães e gatos. Além disso, será preciso apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Além dos eventos, a pasta, em parceria com o Setor de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, também ofertará cem doses de vacinas antirrábicas aos animais. Para garantir a imunização do pet é necessário apresentar a carteira de vacinação do animal, comprovante de residência e documento de identidade com foto.

Para o secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, a iniciativa é uma oportunidade de promover a adoção responsável, além de proporcionar momentos de lazer e interação entre tutores e seus pets. “Estamos empenhados em oferecer não apenas eventos, mas também todo o suporte necessário para garantir o bem-estar e o lazer dos animais e seus tutores. Tenho certeza que este domingo trará muita diversão a todos”, salientou o chefe da pasta.

Por sua vez, a primeira-dama Larissa Ashiuchi reforçou que além de fortalecer os vínculos, os eventos promovem a conscientização sobre a adoção responsável e contribuem para a redução de abandonos e maus-tratos. “Vejo com grande satisfação a realização desses eventos de forma simultânea, que promovem tanto a conscientização sobre a adoção responsável e o cuidado com os animais, quanto a diversão e a alegria que é ter um pet que se transforma em um companheiro do dia a dia”.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi convidou a população para ir ao Max Feffer neste domingo. “Este é um dia especial, afinal estamos em um período de celebração pelos 75 anos de nossa cidade, e nada melhor do que comemorar essa data junto com os suzanenses. Espero que muitas famílias possam comparecer ao Max Feffer e assistir a habilidade desses animais e, quem também, possam adotar um amigo de quatro patas. Agradeço à TV Diário pela parceria na realização dessa segunda edição do ‘Festcão’”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.