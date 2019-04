Parque Max Feffer recebe ‘Pelc Pela Paz’ neste sábado

O Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) realiza neste sábado (6) o evento “Pelc Pela Paz”, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), que vai reunir participantes dos dez núcleos do projeto em Suzano. A atividade também será uma homenagem às vítimas do ataque na Escola Estadual Professor Raul Brasil.



A programação será das 14 às 19 horas. No Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares haverá aulas de zumba, um circuito de ginástica e apresentações musicais, com a presença da banda Total Groove.

Haverá ainda tendas com aulas de artesanato, de lutas, como capoeira, jiu jitsu e taekwondo, e de Street Dance. Para quem gosta de esportes, haverá partidas de futebol de campo, futsal e vôlei de areia. Todas as atrações são abertas ao público em geral. Os presentes também terão à disposição barracas de alimentação.

O evento será ainda uma homenagem à Escola Estadual Raul Brasil, alvo de um ataque no dia 13 de março, que resultou na morte de dez pessoas e deixou mais de 20 feridos. Para isso, a decoração será com balões brancos e todos os participantes receberão uma pulseira verde, que fará alusão à esperança. Ao final do evento estes balões serão soltos ao som da música “A Paz”, do conjunto Roupa Nova, apresentada pela banda Total Groove.

“Todos os anos fazemos encontros com os dez núcleos do Pelc. No entanto, com o episódio do ataque à escola Raul Brasil, mudamos o nome do evento e a programação como forma de manifestar a nossa solidariedade e homenagem a todos os envolvidos que de alguma forma sofreram e ainda sofrem com o ocorrido”, explicou o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.