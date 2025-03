Parque Max Feffer terá nova entrada pela Avenida Paulista

O Parque Municipal Max Feffer terá uma nova entrada pela Avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo, próximo ao 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). O acesso estará exatamente do lado oposto daquele já utilizado pela população, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador. As obras já foram iniciadas com trabalhos de drenagem e terraplanagem, que serão seguidos da construção da guarita e dos portões de acesso, além do fechamento do alambrado.

O projeto, executado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, ainda prevê a disponibilização de vagas de estacionamento, com reforço da iluminação pública neste trecho. A equipe mobilizada para a conclusão das atividades conta com até 15 pessoas por dia, a depender da tarefa a ser executada. O projeto está previsto para ser finalizado nas próximas semanas, garantindo ainda mais comodidade para todos os munícipes que buscam no parque sua alternativa de lazer e entretenimento.

“Começamos a desenvolver este projeto há cerca de duas semanas, com objetivo de preparar o terreno para as instalações que serão devidas. Por isso, foi feita uma canalização num trecho de 200 metros, que abriu caminho para as etapas seguintes, quando serão colocadas as estruturas destinadas à abertura deste acesso”, explicou o secretário Samuel Oliveira.

Nos últimos oito anos, o equipamento recebeu cerca de 1,5 milhão de visitantes, com aumento substancial de movimento ao longo deste período. Em 2017, verificava-se 12 mil frequentadores anuais, ao passo que em 2024 foi registrada a presença de 720 mil munícipes.

Já no mês de janeiro deste ano, cerca de 72 mil pessoas se divertiram nas instalações do parque, até por conta da programação do evento “Férias no Parque”, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, que trouxe atrações para três domingos daquele mês (12, 19 e 26/01), garantindo aumento de aproximadamente mil pessoas nos finais de semana, no comparativo com a visitação de dezembro.

O Parque Municipal Max Feffer se consolidou como o ponto de encontro das famílias suzanenses neste carnaval ao receber 32 mil pessoas em três dias, contando o fim de semana e a terça-feira (01, 02 e 04/03).

As opções verificadas em todo o perímetro do local incluem quadras de futsal e de basquete e pistas de ciclismo e de caminhada. Além disso, o Suzano Skate Park e o Acqua Play também são referências do espaço, assim como PlayPet, com seu ambiente destinado à convivência, aos exercícios e condicionamento de cães; e o orquidário, com os diversos animais que habitam o local, como peixes, pássaros, tartarugas e jabutis.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou que o Max Feffer se tornou um símbolo da cidade. “Conseguimos fazer com que este local passasse a fazer parte da rotina das famílias. Vemos uma movimentação intensa nos finais de semana, com todas as opções que são disponibilizadas, não só com os equipamentos esportivos, como também pelas atrações organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura. Por isso, a nova entrada será muito benéfica para a circulação das pessoas”, declarou o chefe do Executivo.