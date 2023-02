Parque Municipal Max Feffer recebe doação de 697 mudas de plantas

O Parque Municipal Max Feffer recebeu, no começo do mês, a doação de 697 mudas de plantas da empresa DC Logistics Brasil, que serão plantadas de acordo com o planejamento da direção do parque.

A ação, ocorrida no dia 4 deste mês com a participação do secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, vai ao encontro do plano de arborização do município, o qual tem o propósito de aumentar as áreas verdes da cidade e proporcionar às regiões norte, sul e central o plantio de árvores em áreas urbanas, de forma planejada e responsável, diminuindo assim as ilhas de calor e proporcionando a renovação do ar.

As mudas doadas englobam as espécies nativas e exóticas Ficus Benjamina Variegata (10), Tumbergia arbustiva (184), Pitaia (37), Yucca mansa (100), Uvaia frutífera (100), Hibisco (100), Bananeira de Bali (116), Curculho verde (20) e a Alamanda amarela (30). Logo após o repasse das espécies, o secretário Chiang orientou o processo das primeiras plantações dentro do terreno do parque. Também estiveram presentes o vereador Artur Takayama e o diretor do parque, Milton Paiva. Por sua vez, a empresa foi representada pelo gerente comercial da DC Logistics, Antônio Fraga, no ato da doação.

A companhia promove serviços voluntários de doação de plantas desde 2010 mediante o projeto “Plantio DC”. Em pouco mais de 12 anos, a iniciativa já efetuou o repasse de mais de 49,5 mil árvores para diversos locais do País.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, a arborização proporciona diversos benefícios para o município e a população suzanense, e iniciativas como esta, promovida pela DC Logística, são muito bem-vindas. “Gostaria de agradecer a empresa pela doação, com certeza essas mudas serão muito bem aproveitadas por nós. Uma cidade devidamente arborizada proporciona diversos benefícios aos munícipes como, boas condições climáticas, conforto ambiental, redução de poluição sonora e melhoria na qualidade do ar", disse.

Chiang ainda destacou o plantio das primeiras mudas no Max Feffer. “Elas, sem dúvida, vão ajudar a embelezar o parque, o tornando um espaço cada vez mais atrativo. Sabemos que este é um dos locais preferidos da nossa população, seja para fazer exercício ou apenas desfrutar de um dia de tranquilidade, e essas novas plantas vão ajudar a deixar nosso parque mais convidativo com um ar ainda mais puro”, finalizou o chefe das pasta.