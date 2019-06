Partidos lançam Escritório Suprapartidário em Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou da inauguração, na manhã deste sábado (29), da sede do novo Escritório Suprapartidário em Suzano. Os partidos que farão parte da iniciativa são: Partido Liberal (PL), Partido Progressista (PP), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Republicano Brasileiro (PRB) e Partido Social Cristão (PSC). Segundo Ashiuchi, o objetivo do escritório é receber, de autoridades, novas ideias e projetos em prol do município.

"As pessoas que acreditam que Suzano vem mudando, que realmente gostam da cidade, trarão benefícios a toda a população. A soma de todos que estão aqui hoje vai trazer novas ideias pra nossa gestão, para que Suzano continue avançando", ressaltou o prefeito, que considera o espaço como democrático.

Na oportunidade, o prefeito também anunciou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista passará por revitalização.

A solenidade também contou com a presença do deputado estadual, André do Prado (PL), a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi, a presidente da Câmara de Suzano e vereadora, Gerice Lione (PR), o presidente do PDT de Suzano, Sérgio Hernandes, a presidente do PL, Cintia, os vereadores Joaquim Rosa (PR), Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, Andre Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, Edirlei Junior Reis (PSD), o Professor Edirlei, Alceu Matias Cardoso (PRB), o Pastor Alceu, Marcos Antonio dos Santos (PDT), o Maizena, Isaac Lino Monteiro (PSC), Paulo Alves (PSC), além do secretário de Controladoria Geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, e o coordenador da sede do novo escritório, José Renato da Silva.

O deputado André do Prado comentou sobre a nova sede do escritório e diz que percebe, cada vez mais, como Suzano está se desenvolvendo. Ele também comentou que o escritório será uma forma dos gestores realizarem reuniões para elaboração de projetos que contemplem toda a cidade. "Esse espaço dará sequência a todo trabalho que faço com o prefeito. Vamos elaborar planejamentos com a população e traremos mais pessoas, lideranças, que pensam no bem de Suzano. Esse espaço vai ser pra isso, fortalecer o partido e grupo".

Ashiuchi também afirmou que os trabalhos já realizados em Suzano, como iluminação de LED e a nova Central de Segurança Integrada (CSI), nova frota de ônibus escolares e novas ambulâncias, estão trazendo benefícios e disse que a aliança com os novos partidos do escritório farão com que a cidade melhore cada vez mais. "Ninguém faz nada sozinho. Todos estamos aqui em prol da cidade e da administração dela. É uma nova oportunidade de crescimento pra Suzano. Vamos aos bairros ouvir toda a população e trabalharemos sempre em conjunto, com dedicação e responsabilidade", finaliza Ashiuchi.

A presidente do PL, Cintia Renata, falou sobre a sede que foi inaugurada. "A sede tem início hoje e a ideia é que encontros aconteçam para que os partidos do nosso time tenham apoio e possam atuar em um próprio espaço".

O ex-presidente da Câmara de Suzano e atual coordenador do escritório suprapartidário, José Renato da Silva, disse que a sede vai servir para que os partidos da coligação possam praticar atividades políticas e espera que isso seja proveitoso. Além disso, espera que os partidos tragam boas ideias pra cidade. "Precisamos de um espaço específico pra que eles possam atuar. Referência de espaço, esperamos que a sede seja algo positivo pra todos", finalizou.