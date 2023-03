Passageiros reclamam de lentidão na Linha 11 nesta quinta-feira

Passageiros que utilizam a Linha 11-Coral da CPTM têm reclamado muito nas redes sociais por conta da demora na circulação dos trens na linha. O DS também recebeu vídeos mostrando a lentidão no trajeto entre as estações Suzano e Mogi das Cruzes. A CPTM confirmou o problema (veja abaixo).

De acordo com os relatos, o tempo de espera na plataforma chega a 20 minutos, em pleno horário de pico. Os problemas, de acordo com os relatos, ocorrem desde o fim do horário do pico da manhã.

Até as 17 horas desta quinta, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos não havia colocado a linha com status de “velocidade reduzida” em seu portal oficial, tampouco informado o motivo da lentidão e das plataformas cheias na Estação Suzano. Porém, por volta das 17h18 a empresa se posicionou.

Uma máquina foi até as proximidades da estação. Por telefone, um funcionário da estação – que preferiu não se identificar - informou que houve furto em cabos de energia no local.

Em nota encaminhada ao DS, a CPTM informou que, nesta quinta-feira entre 14h45 e 16h45, uma falha de sinalização causada por ato de vandalismo (furto de cabo) na região da Estação Suzano, da Linha 11-Coral, fez com que os trens circulassem em via única nesta estação, com velocidade reduzida no trecho afetado e aumento o tempo de viagem.

De acordo com a companhia, os técnicos atuaram e a circulação está em processo de normalização. A CPTM também pediu desculpas pelo transtorno causado aos passageiros.

ATUALIZADO EM 16/03/2023 ÀS 17H37