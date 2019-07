Passe Livre inicia recebimento de documentação dos estudantes

Após o período de inscrição no programa Passe Livre Estudantil, na última semana, os estudantes que solicitaram o benefício pela primeira vez devem comparecer na data agendada ao Posto de Atendimento da Secretaria Municipal de Educação no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, para entregar os documentos.

Nos casos de recadastramento, o procedimento foi realizado totalmente por meio do próprio site.

Se inscreveram para o recebimento do benefício 4.535 pessoas, sendo 2.921 para renovações e 1.614 novos pedidos.

Em caso de primeira solicitação, o estudante – após a análise das imagens dos documentos enviados – recebe o agendamento indicando a partir de qual dia poderá comparecer ao Terminal Norte.

Lá, deverá apresentar a documentação física solicitada. Após esse passo já será autorizada a confecção do cartão do benefício.

"No próprio site, em suas informações pessoais, os estudantes podem visualizar o agendamento da data para, a partir dela, proceder com a entrega dos documentos. Os atendimentos começam nesta sexta-feira (12)", explicou o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini.

O Terminal Norte está localizado na avenida Jorge Bei Maluf, s/n, na Vila Theodoro.

O Posto de Atendimento fica ao lado da sala da empresa que opera as linhas municipais, a Radial Transporte, e tem por objetivo facilitar o procedimento de requisição.

Criado por meio da lei complementar nº 226/2013 e alterado pelas leis complementares nº 313/2017 e nº 317/2018, o programa Passe Livre Estudantil contempla com gratuidade no transporte público municipal estudantes moradores de Suzano que se encaixam no perfil de renda familiar total de até três salários mínimos ou de renda per capita de até meio salário mínimo para cada integrante.