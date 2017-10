Pátios do Casa Branca devem ganhar sistema de alerta após onda de furto de veículos

Um plano de revitalização tramita entre a Prefeitura de Suzano e a administradora do Pátio Municipal da Casa Branca, Paris Administração e Serviços Ltda., para reformar e implantar mais segurança no local. De acordo com a Secretara de Transporte e Mobilidade Urbana, a iniciativa inclui reparo dos muros, revitalização do sistema de vigilância, criação de um sistema de alerta integrado com autoridades, entre outras medidas voltadas para reforçar a segurança do local e prevenir furtos. Atualmente, o município conta com um pátio para automóveis e um para motocicletas, localizados no Casa Branca.

No total, os pátios contam com cerca de dois mil veículos. Os pátios recebem uma grande quantidade de carros e motos apreendidos e até mesmo abandonados pelas ruas da cidade. Há duas semanas, o DS esteve nos pátios e constatou que havia falta de manutenção. Entre alguns desses problemas estavam mato alto, muros quebrados e baixos, além de ter possíveis criadouros de dengue nas carcaças de veículos.

Segurança

Uma das medidas já tomada pela Prefeitura foi a solicitação, para o 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM;M), de reforço de policiamento para o pátio, após os três casos de furto a motos registrados no local. De acordo com a pasta, serão realizadas rondas periódicas na área, em ação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM).

Além do aumento na segurança do local, a Prefeitura pediu a administradora do pátio um relatório completo da situação do espaço para traçar um plano com o objetivo de aumentar a segurança do equipamento público.