Patrulha Maria da Penha capacita bares no combate à violência contra a mulher

Os gerentes e comerciantes interessados poderão se inscrever gratuitamente no link

http://www.acesuzano.com.br/eventos, com emissão de certificado durante o evento. A iniciativa vai ser realizada no auditório da ACE (rua Presidente Rodrigues Alves, 157- centro), das 15 às 17 horas.

A atividade faz parte da programação do “Mês da Mulher”, alusiva ao Dia Internacional da Mulher (08/03), da prefeitura. De acordo com o secretário-interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, a iniciativa é fruto de uma parceria exclusiva com a ACE, a fim de garantir mais segurança às clientes dos bares, restaurantes e casas noturnas da cidade por meio do preparo das equipes desses estabelecimentos.

“Nosso time da Patrulha Maria da Penha vai conferir uma capacitação de duas horas sobre o enfrentamento à violência, com foco nos casos de importunação sexual. Existem diferentes estratégias que os comerciantes podem adotar para garantir maior amparo e orientação às vítimas nessa situação”, explicou.

Evento será gratuito para comerciantes associados ou não

A capacitação será ministrada de maneira gratuita para comerciantes associados ou não. Ao todo, 50 vagas serão ofertadas e os participantes também receberão um certificado ao final da explanação.

Segundo o presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, a atividade é indispensável para todos os estabelecimentos do ramo. “É de suma importância que os bares, restaurantes e casas noturnas de Suzano saibam como lidar diante desses episódios, demonstrando um cuidado e diferencial junto às clientes para que elas se sintam seguras e confortáveis naquele ambiente”.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a iniciativa merece destaque, sendo uma ação pioneira que mais uma vez reforça o compromisso do município com as mulheres. “Fico muito feliz em ver essa parceria da ACE com a municipalidade, agindo de maneira séria e comprometida com o desenvolvimento do comércio e com a segurança das clientes. Tenho certeza de que todas as orientações e estratégias apresentadas serão de grande valia para os estabelecimentos e, principalmente, para que as mulheres se sintam seguras e protegidas nesta cidade que é referência no enfrentamento à violência”.



A Patrulha Maria da Penha, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, realiza na próxima quarta-feira (29/03) uma capacitação exclusiva voltada a bares, restaurantes e casas noturnas, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher, sobretudo em casos de importunação sexual. A iniciativa é uma parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, com apoio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura e do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio).