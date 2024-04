Pavilhão Maurice Bou Assi recebe a feira de negócios 'Suzano Faz' até domingo

O Pavilhão Maurice Bou Assi, instalado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), recebe a partir desta quinta-feira (25/04) o “Suzano Faz”, evento de intercâmbio que reunirá 31 empresas e 14 entidades, representadas em 61 estandes, com o objetivo de promover uma mostra de trabalhos e a integração entre os participantes. A feira de negócios, que também contará com palestras para os visitantes, ficará aberta ao público até domingo (28/04), sempre das 10 às 18 horas, e faz parte da ExpoSuzano 2024, realizada pela prefeitura para celebrar o aniversário de 75 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

Serão destinados oito espaços específicos para membros do terceiro setor, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e de entidades representativas da sociedade, como a Câmara de Suzano e Organizações Não-Governamentais (ONGs). Além dos estandes, a feira também vai receber exposição de caminhões, máquinas, tratores e outros veículos, com a proposta de estimular a interação de empreendedores e consumidores. Durante os quatro dias, o evento contará com 55 artesãos, feiras gastronômicas e food trucks. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) e conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A troca de experiência será impulsionada por meio de palestras oferecidas durante o evento. No sábado (27/04), entre 10 e 14 horas, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS) organizará atividades que incluem uma palestra técnica com o tema “Inovação, Tecnologia, e Inteligência Artificial na Engenharia e Arquitetura” e networking entre os participantes da Jornada Tecnológica dos Profissionais e Entidades do Alto Tietê. Neste mesmo dia, a Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat) realizará uma apresentação sobre saúde mental no trabalho, na família e no esporte, às 16 horas.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, agradeceu a todos os envolvidos na elaboração do evento e constatou a importância de valorizar as empresas que geram renda e trabalho na cidade. “É fundamental contar com diversos parceiros e colegas que buscam o desenvolvimento próprio em consonância com o crescimento de Suzano ao investir e confiar no trabalho em conjunto. Aproveito a oportunidade para agradecer o prefeito Rodrigo Ashiuchi por possibilitar este momento, que é muito esperado pelo empresariado suzanense”, disse o titular da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi pontuou que o evento é uma celebração da história de Suzano, possibilitando também o avanço em novos negócios e projetos futuros por meio da criação de conexões entre empresas e a administração municipal. “O momento que vivemos hoje, de constante evolução, é possível graças às empresas aqui instaladas, que investem e confiam em nosso município. Seja na região central, norte ou sul, toda a geração de emprego nos impulsiona para produzir cada vez mais e melhor, promovendo benfeitorias a nossos moradores e buscando o sucesso para a cidade”, considerou o chefe do Executivo.