Pedestres aprovam obra de alça de acesso no Viaduto Leon Feffer

Pedestres e motoristas que utilizam os acessos do Terminal de Ônibus de Suzano entendem que a nova alça do Viaduto Leon Feffer, que se ligará à Avenida Jorge Bei Maluf, será importante para o tráfego do local.

Davi Aquino afirma que qualquer ação que ajude o tráfego para a população é boa. “Essa é muito boa, tanto para quem vem de Mogi, quanto para quem vai para Mogi. Quem vem de Mogi precisa dar volta e pegar um grande fluxo de carros e com a obra ela corta isso e já vai direto. Vai facilitar muito. Qualquer obra que ajude o tráfego é boa”, opina.

Israel Santiago diz que já vê melhoras nas ações da Prefeitura no local. “Eles mudaram o ponto de ônibus e já deu uma melhorada legal aqui. Acredito que a obra vai dar uma melhorada e vai ser muito boa para quem anda de carro”.

Antônio Ribeiro também entende que a obra irá facilitar. “Eu acho que pode ser bom sim. Vai facilitar bastante. O que for ajudar a população está bom”.

Obra

A obra da alça de acesso está em 20%, de acordo com a Prefeitura. A previsão é que o trabalho se conclua ainda no primeiro semestre de 2024. O investimento na obra é de R$ 4,8 milhões.

Após ser removida parte do muro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os trabalhos passaram a ser a implementação de guias e sarjetas e a troca de solo para a implantação do novo acesso.

A Prefeitura explicou que a nova via está sendo construída para facilitar o acesso de veículos vindos de Mogi das Cruzes pela Avenida Jorge Bei Maluf ao viaduto Leon Feffer.

“A ideia é desafogar o trânsito nas imediações do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos, tornando o tráfego mais fluído, tanto para quem segue para a região sul e malha central da cidade, quanto para quem transita para a porção norte, pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi”, informou a administração.