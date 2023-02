Pedro Ishi divulga raio-x das ações e projetos para a Saúde

O secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, fez um balanço da Saúde durante entrevista ao vivo ao DS. Ele divulgou como estão as obras do Hospital Federal, o processo para abertura do Hospital das Clínicas, o Pronto Socorro Infantil e a entrega da reforma da Santa Casa.

O secretário também reforçou o pedido para a população se imunizar com a terceira e a quarta dose de reforço contra a Covid-19.

Durante a participação do programa DS Entrevista , Pedro Ishi também anunciou a entrega da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) do Jardim Revista.

Sobre o Hospital Federal, localizado próximo a Universidade Piaget, as obras chegaram a finalização da parte elétrica, reboco e piso. Segundo o secretário de Saúde, as obras do hospital estão adiantadas e a previsão é que a obra seja entregue no final de 2023 ou no começo de 2024. Após a entrega deve demorar de um a dois meses para começar a atender os pacientes.

Na primeira fase de abertura do hospital vai funcionar os Pronto-Socorros Municipal adulto e infantil, além dos atendimentos de ortopedia. Na parte de cima terá salas para diagnóstico dos traumas, laboratório de exames de sangue e urina, entre outros. Na segunda fase, que será a expansão do hospital, terá salas para operações, cardiologistas e ginecologistas.

"Independentemente da troca de governo, nós estamos batalhando para acelerar a obra do hospital”, afirma.

O hospital vai abranger os tripartites do Sistema Único de Saúde (SUS), conciliar os três governos, federal, estadual e municipal para atender toda população independente de qual região for.

Hospital das Clínicas

Sobre o Hospital das Clínicas, o Estado abriu uma licitação para compor uma Organização Social de Saúde (OSS). “Nos próximos meses vamos ter uma empresa classificada e a abertura do Hospital das Clínicas”, afirma.

Abrir o hospital das clínicas significa ter um hospital estadual de referência na região para atender as demandas da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross). O hospital está equipado com 200 leitos para atender demandas de alta complexidade.

Pronto Socorro Infantil

O Pronto Socorro Infantil (PSI) passou por uma reforma no final do primeiro mandato do prefeito, em meados de 2018. A atual gestão assumiu uma nova obra a fim de proporcionar melhorias no espaço. “O PS está em pleno funcionamento atendendo a todos. A expectativa é que o espaço seja entregue no primeiro bimestre do ano, no final de fevereiro”, informa.

Com uma média de 8 mil atendimentos mensais, o PSI funciona com atendimentos sazonais.

Reforma da Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de Suzano passa por reformas. Foi concluída as obras do trabalho e agora avançou para o primeiro pavimento na área da maternidade. A expectativa é que sejam entregues as obras no primeiro quadrimestre do ano. “A Santa Casa hoje está em vias de concluir o primeiro pavimento e a gente vai liberar de volta os leitos de maternidade. É o único hospital da cidade, temos um carinho muito grande, os investimentos que são feitos têm resultados”, conta.

Na maternidade são feitos cerca de 250 partos mensais. Mais de 80 cirurgias ortopédicas. Tem mais de dez leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mais de dez leitos de Neo Natal. A Santa Casa também conta com alas de ambulatórios, cirurgia geral e enfermaria.

“Então realmente é uma estrutura grande e queremos melhorar a cada dia mais. Sabemos das dívidas, dos desafios, mas estamos melhorando gradativamente”, comentou.

Campanha da vacinação da covid-19

Suzano fez uma campanha forte para a população se imunizar com a primeira e segunda doses da vacina contra a covid-19. A adesão a elas alcançou quase 100 % da população. Já as doses de reforço, terceira e quarta, têm baixa adesão principalmente da população de 20 a 30 anos, informou o secretário da saúde. Na cidade 85% da população tomou a terceira dose, e apenas 65% dos suzanenses a quarta. “É uma tendência de todo o Estado a queda das doses de reforço nessa faixa etária”, pede.

UBS

A unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Vitória está em reforma, estão trocando o piso da recepção e o telhado. O secretário não informou qual a previsão de entrega.

Está em processo de construção a UBS de Palmeira, atualmente funciona em uma casa alugada próximo ao Centro Cultural de Palmeiras. “Será feita uma unidade de saúde nova. Vamos conseguir colocar toda a infraestrutura que aquela região merece”, afirma.

A UBS do Parque do colégio também passa por licitação e já saiu a empresa ganhadora responsável pelas obras. “Daqui alguns dias vamos anunciar o local dela. A UBS vai ajudar a região do Casa Branca e do Sete Cruzes”, afirma.

Saúde

A secretaria de Saúde recentemente fez um chamamento para novas vagas em Suzano. No concurso público foram chamados 27 novos médicos. Vai chamar novos enfermeiros, dentistas e técnicos de enfermagem. “Estamos tentando fazer novas contratações para elevar os recursos humanos. Não adianta ter um prédio bonito e não ter equipe”, explica.

O sistema de saúde também criou um banco de dados virtuais. As UBSs estão passando pelo processo de digitalização, colocando internet, computadores para que todos acessem os prontuários dos pacientes através dos bancos de dados em qualquer unidade.

Suzano deve retomar com a telemedicina, sistema que funcionou durante a pandemia. A exemplo disso os pacientes ligavam para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU) e o enfermeiro fazia a triagem pelo telefone. “Se fosse o caso passava para o médico. Queremos retomar com esses atendimentos. É isso que também vai ser o futuro”, afirma.