Jornal Diário de Suzano - 08/02/2026
Suzano

Pedro Ishi se reúne com sindicatos dos coletores e colaboradores da Renova

09 fevereiro 2026 - 11h39Por da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), se reuniu na manhã desta segunda-feira (9), com os sindicatos dos coletores e do transporte e com os colaboradores da Renova, empresa responsável pela coleta de lixo. Foi um encontro com objetivo de acolher os funcionários.


“Antes de tudo, isso o que está acontecendo é um absurdo! A Prefeitura fez todos os pagamentos dos repasses necessários para a empresa, sempre em dia. É inadmissível saber que os colaboradores ainda não receberam seus salários”, disse.

Segundo o prefeito, o departamento jurídico está atuando para aplicar as sanções administrativas e jurídicas necessárias. 

O prefeito agradeceu a parceria de todos os colaboradores, representado pelo Carlão da Limpeza, presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes; pelo Felix Serrano de Barros, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Mogi das Cruzes e Região; e pelo vereador Dirceu, filho do Carlão da Limpeza. 

Os sindicatos se uniram à prefeitura nessa luta para garantir respeito aos trabalhadores e a continuidade dos serviços essenciais.

