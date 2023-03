Pintura na ciclovia da João Batista Fitipaldi é reforçada

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou nesta segunda-feira (06/03) o conjunto de intervenções que promoverá a revitalização da avenida João Batista Fitipaldi, no bairro Parque Maria Helena. Neste primeiro momento está sendo realizado o reforço da pintura na ciclovia, de 1,6 km de extensão, que promove a ligação da Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), à ponte sobre o rio Tietê, na altura da Vila Maluf.

Nas próximas semanas será refeita a sinalização horizontal (no solo), tanto da ciclovia quanto da própria avenida, para garantir melhor visibilidade aos motoristas que trafegam pelo local e pedestres que utilizam a via. A sinalização vertical (placas) será vistoriada durante os trabalhos para as substituições que se fizerem necessárias.

A revitalização deve ser concluída nas próximas semanas e, após isso, o local passará por ações de zeladoria, como varrição e capinação.

Com o trabalho, todas as faixas de pedestre ganharão revitalização na pintura, assim como a sinalização de eixo de veículo, contemplando as indicações de trânsito que ficam situadas ao longo da via, que é responsável por viabilizar o acesso à avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, e rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), assim como à região norte e à rodovia Ayrton Senna (SP-70). Claudinei Valdemar Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que promover essas ações contribuem para a segurança dos usuários, previnem acidentes e colaboram para o fluxo da via.