Pista ‘estreita’ na Av. Francisco Marengo traz riscos a pedestres

A pista estreita na Avenida Francisco Marengo, em Suzano, preocupa. No local existem duas faixas. A população pede apenas uma.

O presidente do Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista, Ebert Vicente, o Ebert Bola, vai enviar na semana que vem um ofício à Prefeitura solicitando mudanças em trecho da Avenida Francisco Marengo.

O trecho da avenida, localizada no bairro Jardim Revista, vem sendo alvo de reclamações por parte de moradores e comerciantes da região. Conforme o presidente do Conseg, Ebert Bola, a avenida precisa de mudanças no número de faixas para motoristas.

"O que vamos solicitar para a Prefeitura é um pedido dos próprios moradores aqui da região".

A sugestão que o Conseg vai apresentar, para tentar melhorar o local, solicita a alteração no número de faixas no sentido centro-bairro da avenida. Atualmente, nesse sentido há duas faixas, e o pedido solicita a mudança para faixa única.

O outro pedido é a manutenção no sentido bairro-centro, onde o Conseg solicita que a avenida seja alargada nesse sentido, apenas. Segundo Ebert Bola, "alargando a avenida aliviará o tráfego e evitará futuros acidentes no local".

O DS esteve no local e conversou com comerciantes que trabalham na extensão da avenida. O serralheiro Dionísio Paulino dos Santos discordou, e diz que se sente satisfeito com a atual situação da Avenida Francisco Marengo.

"Particularmente está bom a avenida assim. A distância entre os veículos é pequena, mas não acho que esteja ruim a avenida", disse Dionísio Paulino.

Outro comerciante do local, que também acredita que a via está em boas condições é o vendedor João Cícero. Segundo ele, a via ficou melhor do que estava e não precisa de mudanças. "Acho que ela está boa sim, ficou mais larga. Particularmente acho muito bom".

No local, o DS pode observar que há necessidade de mudanças, pois acidentes de fato são mais fáceis de acontecer. Outro problema que pôde ser observado são os carros que estacionam na avenida. Pela necessidade de descarregar e carregar mercadorias, e sem acostamento, os veículos param ao longo da via.

Prefeitura

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano informa que está aguardando o recebimento do ofício para tomar o devido posicionamento acerca das demandas da comunidade.

A partir do ofício serão realizados os estudos para verificar a viabilidade do pedido, levando em consideração a engenharia de tráfego definida para a região norte da cidade.