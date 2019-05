Planejamento Urbano apresenta avanços da pasta a corretores de imóveis

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação fez uma apresentação a integrantes da Associação de Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris) sobre os trabalhos desenvolvidos e os avanços da pasta desde 2017. Entre os pontos destacados estão novos serviços, planos e legislações, retomada de obras, desenvolvimento de projetos e entrega de moradias. A iniciativa partiu da própria entidade, presidida por Ademilson Bernardes, e a intenção é que mais encontros como este ocorram com outras categorias, como engenheiros, arquitetos, advogados e contabilistas.

O balanço foi feito na manhã desta quarta-feira (28) no salão de um edifício no centro da cidade pelo secretário Elvis José Vieira, com a participação dos diretores Miguel Reis Afonso, Eliene Corrêa Coelho e Ricardo Hatiw Lú. "Foi muito produtiva a reunião, principalmente pela oportunidade de apresentarmos o que foi feito durante esta gestão para quem não tinha conhecimento e respondermos questionamentos. E foi interessante também porque a iniciativa partiu dos próprios corretores de imóveis", destacou o chefe da pasta.

Em relação aos novos serviços implementados no período – e que influenciam diretamente no dia a dia desses profissionais – foram mencionados a criação do sistema on-line de aprovação projetos e solicitação de documentos, a partir da plataforma Acto; a implantação do Sistema de Informações Metropolitanas (SIM), por meio de convênio com a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa); e a instituição do Estudo de Impacto de Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinha (EIV/RIV).

Da mesma forma, Vieira ressaltou a concretização de instrumentos e ferramentas fundamentais para o desenvolvimento ordenado do município, inclusive com a participação ativa dos corretores de imóveis e membros de outras categorias no processo, como o Plano Diretor, a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo (Luops), o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural (Condur) e o programa Regularização Fundiária Urbana (Reurb).

Também foram lembradas as obras que a Prefeitura de Suzano retomou desde o início do atual governo, principalmente a conclusão da Arena Suzano, postos de saúde e avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una. Ainda foram destacados os avanços em habitação, a exemplo do recadastramento de famílias à espera de moradias, que definiu um déficit habitacional do município mais próximo da realidade; da transparência na destinação de unidades do programa "Minha Casa, Minha Vida"; e da entrega já realizada de cerca de mil apartamentos.