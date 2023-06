Plataforma 3 na Estação Suzano será ativada para testes neste sábado

Dessa forma, os trens que partem da plataforma da Estação da Luz vão intercalar o carrossel entre as estações Suzano (loop interno) e Estudantes. Normalmente, essa circulação intercalada ocorre na Estação Guaianases e agora com a liberação operacional da terceira via será possível o teste nesse novo trecho.

A composição com destino Suzano faz o embarque e o desembarque na plataforma 3 da nova via operacional. O trem que parte para Estudantes segue normalmente pela via 2. Os passageiros que embarcam em Suzano, sentido Estação da Luz, têm a opção de embarcar nas plataformas 1 e 3.

Outras linhas

Já no domingo (25), o Serviço 710 - que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás - terá circulação suspensa para a realização de obras de manutenção. Desta forma, durante toda a operação comercial as composições que saem de Jundiaí e Rio Grande da Serra terão como destino a Estação da Luz e será necessária a transferência para a mudança entre as linhas. Os trens da Linha 7-Rubi irão chegar e sair da Estação da Luz pela plataforma 1, e os trens da Linha 10-Turquesa utilizarão a plataforma 2.

Neste período, serão realizados os serviços de lançamento de cabos na Estação Botujuru, obras na rede aérea e via permanente na Estação Palmeiras-Barra Funda, substituição de dormentes na Estação Vila Clarice e substituição de trilhos na região da Estação Rio Grande da Serra.

A circulação de trens de Linha 11-Coral passará por testes operacionais neste sábado, entre as 4 e 9 horas, na nova via permanente que possibilitará a utilização da terceira plataforma da Estação Suzano. Esses testes servirão para a CPTM avaliar, entre outras estratégias, a possibilidade de utilização do loop também na Estação Suzano, além de validar a operação na nova via desta estação.