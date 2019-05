PlayPet recebe mais de 70 visitantes nos finais de semana

O PlayPet Suzano completa nesta terça-feira (28) um mês de funcionamento com mais de 70 visitantes aos finais de semana. O espaço público, localizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, é voltado para treinamentos e exercícios de cães. Para a entrada, é necessário realizar um cadastramento e solicitar a carteirinha do animal. O local tem 1,5 mil metros quadrados e comporta 30 cachorros ao mesmo tempo.

“Aos finais de semana, atingimos mais de 70 pessoas que passam por aqui para conhecer o espaço pet. Ficamos muito felizes com a adesão. O interesse só nos comprova que a demanda para os animais de estimação é realidade e agora a cidade oferece um local exclusivo para eles, com conforto e segurança”, ressalta o diretor de Parques, Praças e Jardins da Prefeitura de Suzano, Márcio Alexandre de Souza.

Ainda de acordo com o setor responsável, para o bom andamento dos trabalhos realizados e preservação da boa saúde do pet, é necessário confeccionar a carteirinha do animal que utilizará o espaço. Para tanto, basta apresentar cópias do RG do responsável, do comprovante de endereço e da carteirinha de vacinação, duas fotos 3x4 colorida do cão e avaliação do veterinário.

O PlayPet conta com uma área aberta e uma série de obstáculos. Ao lado da pista de exercícios, também há uma estrutura que pode abrigar oficinas, debates, palestras e outros eventos. O anexo conta com todas as especificações sanitárias para atender quaisquer demandas que possam surgir em relação à saúde dos animais.

O equipamento público está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, e funciona de segunda-feira a domingo, das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (11) 4749-3943.