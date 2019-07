PM e GCM vão reforçar circulação de viaturas na Estrada Santa Mônica

Moradores que precisam utilizar a Estrada Santa Mônica, uma das vias que levam ao limite das cidades de Suzano e Poá, reclamam da falta de segurança no trecho de Suzano da estrada.

As queixas ocorrem pela falta de iluminação no local. Além disso, algumas pessoas afirmam que ver uma viatura passando pelo trecho final da estrada é algo "raro".

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Suzano afirma, por meio de nota, que vai reforçar a circulação de viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) no local. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou tambémque haverá reforço da Polícia Militar no local. Assaltos acontecem durante a luz do dia. À noite, as pessoas precisam contar com a sorte para não serem assaltadas.

É o que afirma Sérgio Sales, 25, que trabalha de porteiro próximo ao local. Ele sente medo quando a esposa sai de madrugada para trabalhar. Ela precisa atravessar a divisa para pegar o ônibus.

"Minha mulher tem que sair 4h30 para trabalhar. Eu fico preocupado quando ela vai, porque não existe iluminação daqui (do prédio) até lá (divisa)", conta.

Sérgio diz que os bandidos são ousados e agem tranquilamente, até mesmo durante o dia. Os ladrões vêm de outros bairros para assaltar no local. "Faz pouco tempo que rapaz foi assaltado por volta de meio dia, ele estava esperando uma van. Eu moro e trabalho aqui há 9 anos e, raramente, vejo passar alguma viatura", conta.

A administração, ainda na nota, pede para que a população registre o Boletim de Ocorrência (B.O.) em caso de roubos no local.

Falta de iluminação

A moradora Érica Nascimento, 39, afirma ter medo de circular pela Estrada Santa Mônica à noite. O temor se dá por conta da falta de iluminação no trecho. "Daqui (trecho de Suzano) para lá (trecho de Poá), não tem mais luz. Eu tenho medo de ficar no ponto de ônibus e de circular por aqui", afirma a mulher, que precisa diariamente usar o transporte público para fazer curso.

No documento enviado ao DS, a Secretaria do município afirma que acionará os setores competentes para verificar a iluminação do trecho e realizar reparos nas lâmpadas, caso seja necessário.

A pasta ainda aconselha que os moradores utilizem o aplicativo "Suzano Iluminação Pública" ou o telefone 0800-779-3310 para realizar pedidos de troca de lâmpadas.