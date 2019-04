PM reconhece falta de efetivo para atender escolas e incentiva parceria com a GCM

Além do incentivo às parcerias com a Guarda Municipal, o comando da PM se mostrou favorável ao projeto da Prefeitura de Suzano de utilizar policiais da reserva para atuar nas seguranças das instituições de ensino.

"Esse é um projeto que ainda está em trâmite, mas com certeza se houver a possibilidade de empregar policiais da reserva, que estejam em boas condições físicas, acredito que o comando do CPA não vai criar obstáculos ou ser desfavorável a ação", disse chefe da divisão administrativa do CPA/M-12, Patrícia Felix de Souza.

Vale ressaltar que as rondas escolares foram intensificadas no entorno do Raul Brasil para garantir a segurança dos alunos, funcionários e familiares.

De acordo com Patrícia, o aumento do efetivo só poderá acontecer na região mediante um estudo prévio que mostre a real necessidade de contratação. Recentemente, o Estado divulgou um edital para a contratação de mais policiais para atuar no efetivo; Patricia garante que após o processo de formação, alguns PMs podem ser destinados a região.

Homenagens

Durante o tradicional "Café com Comandante" realizado todos os meses na sede do CPA/M-12, 15 policiais militares de dois batalhões da região - 17º e 35º - foram homenageados. Na cerimônia, todos receberam certificado de destaque pelo desempenho de seus serviços no mês de março e abril. Os 11 policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foram homenageados pelo desempenho no caso do roubo a bancos em Guararema. A homenagem de policial do mês ficou com o cabo José da Silva Junior (35º BPM/M) e o título de policial destaque da sede do Comando ficou com a cabo Renata de Souza Leite Martins.