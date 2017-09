PM vai reforçar policiamento no Casa Branca após furtos a motos em pátio municipal

A Polícia Militar (PM) intensificará o policiamento no bairro Casa Branca. A informação foi divulgada após serem registrados três casos de furto a motos no Pátio Municipal de Suzano, localizado na região. De acordo com o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a maior segurança na área acontecerá por meio de viaturas de Radiopatrulhamento e Ronda com apoio de Motocicletas (Rocam).

Em nota, o comando do 32º BPM/M informou que ações já foram tomadas no sentido de intensificar o policiamento de forma estratégica. Medidas que já obtiveram resultados positivos, como a prisão de criminosos em flagrante. Na última sexta-feira, por exemplo, por volta das 2h30, oito indivíduos foram presos quando furtavam 11 motocicletas no pátio. Com eles, foram apreendidos também cinco celulares, entre um deles com queixa de furto.

OUTRO CASO

Outro caso aconteceu na noite do último domingo. Por vota das 22h30, policiais militares detiveram dois indivíduos no bairro Jardim Colorado, que estavam com motos de procedência duvidosa. Na Delegacia Central de Suzano, o delegado de plantão, após tomar conhecimento do fato, determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência (B.O.) de Averiguação de Receptação, sendo que as partes foram ouvidas e liberadas.

Na última segunda-feira, o DS esteve no entorno do Pátio Municpal e conversou com os moradores e comerciantes da área, que afirmaram estar com medo dos furtos que estão acontecendo no local.

A PM informou que caso a população presencie algum tipo de delito, devem denunciar acionando o serviço de emergência 190 ou o "Disque Denúncia", por meio do telefone 181.