PMs de Suzano arrecadam bombons e chocolates para doar à crianças carentes na Páscoa

Com menos de um mês para a chegada da Páscoa, policiais militares (PMs) da 1ª Cia, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, lançaram esta semana uma campanha para arrecadar bombons e chocolates para serem doados à crianças carentes de Suzano. O objetivo é montar 600 kit's, com média de 350 gramas cada.

Os interessados em contribuir podem levar os doces na 1ª Cia, na Rua José Renzi, 410, no Jardim Realce, e também, na sede do batalhão na Avenida Paulista,173, no Jardim Monte Cristo. É importante se atentar ao prazo das entregas, que será até às 17 horas, no dia 17 de abril.

As entregas deverão ser realizadas no dia 18 de abril, uma quinta-feira, na região do Distrito de Palmeiras. A ação contará com a presença do leão 'Daren', o mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

De acordo com o setor de imprensa do batalhão, a ação tem como foco principal oferecer aos menos desfavorecidos um dia especial. E, também, demonstrar a importância de ajudar o próximo, além de estreitar a relação com a comunidade.