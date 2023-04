Policiais reagem e homem é morto a tiros após perseguição em Suzano

Um homem, apontado pela polícia como autor de um roubo de carro, foi morto ao apontar uma arma para policiais militares e ser alvejado na tarde de sábado (8) na Rua das Palmas, no Parque Palmeiras, distrito de Palmeiras, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o indivíduo havia acabado de roubar um carro na Estrada Keida Harada, próximo a um mercado, também em Palmeiras. A vítima do crime disse em depoimento que o homem chegou anunciando o assalto e apontando a arma.

"Perdeu"

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima tirou o pai de dentro do carro e o indivíduo levou o veículo. Em seguida, a irmã da vítima acionou a Polícia, que iniciou as buscas.

Os militares se depararam com o carro onde estava o criminoso no trajeto até o local do crime. O indivíduo iniciou a fuga e a perseguição só terminou quando o homem bateu o carro em outro veículo pelo caminho e, em seguida, em um muro.

O homem desceu do carro e correu em direção a um matagal apontando a arma para os policiais. Os militares atiraram contra o indivíduo, que caiu. Ele foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro Municipal de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os policiais apreenderam uma réplica de pistola que estava sendo usada pelo indivíduo para praticar o roubo. O caso foi registrado como roubo, morte em decorrência de intervenção policial e excludentes de ilicitude no Distrito Policial Central de Suzano e segue sendo investigado. As armas dos policiais envolvidos na ocorrência foram apreendidas.