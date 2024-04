População elogia Praça João Pessoa, mas pede pequenas melhorias

A população que frequenta a Praça João Pessoa, no Centro de Suzano, elogiou o espaço e pediu algumas melhorias, como a implantação de banheiros e a volta do coreto.

Jucelino Ferreira disse que em uma escala de 0 a 10, dá nota nove para a praça. “Não tenho nada para reclamar. Está ótima. Na escala de 0 a 10, eu dou nove. A praça é boa. Varrem bastante, às vezes jogam até um cheirinho”, disse.

Na visão de Francisco Franklin, seria bom a volta do coreto e a implantação de banheiros. “Acho que deveria voltar o coreto no lugar da base de segurança e devia ter banheiro público. Vem muita gente de fora, até por conta do comércio, pessoal vem para trabalhar, e não tem banheiro público”.

José Bezerra da Silva disse que nada o incomoda na Praça João Pessoa e elogiou o local. “Não tenho o que falar. Nunca tive problema, não tenho do que reclamar daqui. Não sei como é aqui de noite, porque só venho de dia, mas não tenho o que falar. Não tenho do que reclamar”.

Prefeitura

A Prefeitura de Suzano informou que faz manutenção na Praça João Pessoa a cada dois meses, por meio da Diretoria de Parques, Praças e Jardins. Os serviços feitos são de paisagismo e zeladoria. A administração disse que, neste momento, não há nenhum projeto ou estudo para modificações na praça.

Sobre o antigo coreto, a Prefeitura disse que a estrutura não vinha sendo utilizada há muito tempo. Em 2021, a Prefeitura instalou a Base de Segurança Integrada (BSI), que é um equipamento da Guarda Civil Municipal (GCM) voltado ao monitoramento por câmeras e ao auxílio na coibição de crimes na área central da cidade.

Os atos delituosos que aconteciam no centro da cidade era algo que preocupava comerciantes, trabalhadores, consumidores e pedestres, de acordo com a Prefeitura. Por isso, foi feita a Base de Segurança Integrada.