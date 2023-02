Por meio do Condemat, Suzano renova convênio com a AACD

A Prefeitura de Suzano renovou, por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o convênio com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), localizada em Mogi das Cruzes. A prorrogação do contrato, assinada nesta quarta-feira (15/02), garantirá, em âmbito municipal, 2.650 atendimento a pacientes com deficiência física até janeiro do ano que vem.

A solenidade foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, que destacou o esforço da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi no aumento gradual dos atendimentos junto ao órgão. “Por meio do Condemat, Suzano passou a ter um convênio com a AACD em 2018 e, desde então, tem buscado aumentar o número de atendimentos”, detalhou.

Segundo o Condemat, o contrato é uma iniciativa pioneira na região, sendo o primeiro consórcio público a firmar este modelo de parceria com a AACD. Até janeiro deste ano, o acordo já garantiu a realização de aproximadamente 130 mil atendimentos para crianças, adolescentes e adultos em diversas especialidades médicas como Fisioterapia, Fisioterapia Aquática, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Pedagogia e Assistência Social. Com a renovação, serão mais de 34 mil atendimentos até janeiro de 2024, com encaminhamento para a unidade mogiana, localizada na avenida Pedro Romero, 241, no Jardim Rodeio.

Para o secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, a continuidade do convênio é uma vitória não apenas para as cidades, mas também para as famílias. “A renovação desta importante parceria só tem a beneficiar os pacientes dos municípios que integram este convênio, pois assim podemos garantir os atendimentos nesta bela unidade”, comentou.

Também participaram da cerimônia o presidente do Condemat e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha; o superintendente geral da AACD, Valdesir Galvan; os prefeitos Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim) e Vanderlon Gomes (Salesópolis); e os vice-prefeitos Daniel Balke (Ferraz de Vasconcelos), Priscila Yamagami (Mogi das Cruzes), Adriana Rufo (Biritiba Mirim) e Geraldo de Oliveira (Poá).